民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉案，訊後遭聲押，昨（1）日被開除黨籍，卻又被掀出，他曾在2018年5月14日入伍服替代役，卻擅離職役，北市兵役局表示，趙介佑已遭移送法辦。網友諷刺，這真的是「超越憲法的人」，台灣任何法律都治不了他，連替代役都當不完還要逃兵！

據了解，趙介佑是2018年5月14日入伍，是替代役第190梯，但因出勤不正常，仍還剩下8丶9個月役期，未來趙介佑若遭被判刑3年以上，就不需要服剩下役期，判3年以下，服完刑之後，就要再繼續服完替代役。

趙介佑在2018年入伍後多次逃兵，還在隔年4月涉嫌暴力討債、擄人勒贖等案件，去年2月依組織犯罪條例被判刑2年4月。現又被掀出，他曾在2018年5月14日入伍服替代役，卻擅離職役，北市兵役局表示，趙介佑已遭移送法辦。

趙介佑連替代役都當不完還要逃兵，被PTT網友罵翻天，還諷刺他是「超越憲法的男人」、「替代役當成這樣也是個人才」、「連當替代役都能逃，打仗的話真的跑第一個啦」、「覺青男神」、「什麼時候選立委？」「難怪推在家當兵，瞬間懂了」。

不過網友對於還是趙介佑還是罵聲連連，「不當兵，死別人家孩子」、「其他乖乖當兵的真的被當白痴」、「竟然到現在才被發現」、「可惡」、「超狂，法律對這隻形同具文、如同虛設」！

(中時新聞網)