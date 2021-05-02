2021大鵬灣帆船生活節1日正式登場，隨著百帆齊發，大鵬灣吹起海灣生活風。（謝佳潾攝）

2021大鵬灣帆船生活節1日正式登場，隨著百帆齊發，大鵬灣吹起海灣生活風。（謝佳潾攝）

2021大鵬灣帆船生活節1日正式登場，隨著百帆齊發，大鵬灣吹起海灣生活風。（謝佳潾攝）

2021大鵬灣帆船生活節1日正式登場，隨著百帆齊發，大鵬灣吹起海灣生活風。（謝佳潾攝）

2021大鵬灣帆船生活節1日正式登場，隨著百帆齊發，大鵬灣吹起海灣生活風，有別往年賽事為重，今年融入遊艇體驗、全艦式展示、屏東觀光圈市集、音樂表演、小旅行、海灣單車趣遊等活動，讓遊客繞著濱灣之星漫遊好不愜意。

大鵬灣帆船賽事一直是大鵬灣的年度盛事，但往年多以比賽為重，單純齊聚各地風帆好手前來競賽，直到近年漸漸轉型，鵬管處計畫將帆船賽結合在地產業與觀光，打造出專屬東港大鵬灣的海灣生活風，讓不玩帆船的遊客也喜歡、甚至是期待參與帆船生活節。

而今年帆船生活節轉型有成，鵬管處在觀光局的支持下，擴大推廣遊艇活動，如針對持有遊艇及動力小船駕駛執的遊客、增加規畫遊艇自駕體驗，以及替遊艇玩家規畫船聚、為一般民眾安排1天船長體驗等。

出席開幕儀式的觀光局副局長周廷彰稱，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，同為遊艇及帆船的重要基地，進一步串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

除遊艇外，今年還結合推廣「屏東觀光圈」線上及線下的創意產品，充分與在地產業鏈結。鵬管處指出，整體活動是以策展概念注入創意展演藝術、市集與小旅行，如與屏東觀光圈、旅行社、枋星遊艇等共同推出16條文化觀光體驗遊程，包含遊艇體驗、月牙灣釣沙蟹、魚線椅DIY、油魚子下午茶等。

針對帆船生活節的轉型，遊客相當有感，白天較少人去的濱灣之星不僅吸引觀賽人潮，晚上也有不少人到濱灣公園逛市集，遊客稱，海風徐徐吹來很愜意，原來帆船賽多元又有趣。

(中時 )