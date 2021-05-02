台北市松山分局中崙派出所遭數名黑衣人闖入，並砸毀電腦螢幕，所長許書桓涉嫌刪除監視器影像：警政署長陳家欽為此要求台北市警局長陳嘉昌主動交出手機，交由北檢鑑識還原，並接受測謊。資深媒體人黃創夏4字開嗆：「陳」痾已久。
中崙派出所遭數名黑衣人闖入，並砸毀電腦螢幕，所長許書桓涉嫌刪除監視器影像遭到法辦。台北市警局2日公布關鍵的96秒監視器畫面，可看到10名黑衣人衝入警局一樓拿椅子砸值勤台電腦。事後，所長許書桓一度稱誤刪影片，被外界質疑是遭上層施壓，許書桓則透過律師聲明單純因思慮不周才鬧出風波；警察局長陳嘉昌2日表示，許書桓是不想害到同仁，因為疏失而刪除監視器的可能性比較小。
黃創夏1日在臉書貼文表示，21世紀的新「雙陳記」，這是最壞的警紀敗壞，也是最好的鬥爭想像題材⋯⋯也創新成語故事：「陳」痾已久！
網友認為，「鬥爭是人性」、「陳局長安然退休，陳署長安然下台？」、「鬥爭也是競爭，只是打到這麼沒人性，還真是很少看到。」、「北市大家長呢？雙陳皆下台吧！台灣不會沒誰不行。」、「害我又想去看一輪『高譚市』美劇⋯⋯哈！」
(中時新聞網)
#警署長
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