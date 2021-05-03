新北環保局自110年4月1日起推出嶄新企劃「集撕廣益」活動。

活動1:

降低活動門檻，增加活動獎項，只要撕除0.5公斤小廣告即可以換獎品抽總額高達3萬元禮券，累積前3名達人可額外獲得1萬、8千及5千元禮券。

活動2:

拍照上傳抽大獎換好禮，更祭出多項3C好禮獎品，鎖定年輕族群參與，民眾在撕除任何一張違規小廣告前，使用智慧型手機對違規廣告拍攝正面照1張、撕下後拍背面照1張、距離最近門牌或路燈桿編號照片1張，並登錄個人信箱上傳至指定網址（見文末），填寫個人及違規廣告資訊，審核通過後可獲得1組線上摸彩序號，即可參加4-6月、7-9月雙季抽獎及年度抽大獎活動，各獎項分別會在7月、10月與12月份抽出。

自即日起到6月底前參加新北集撕廣益「活動2」的民眾有福了，這段期間協助採證上傳獲得的摸彩序號，除了有機會在7月份抽獎結果抽到SONY藍牙音響外，新北環保局搭配新北市政府環境季系列活動，並額外加碼加抽出任天堂Switch Lite乙台。

「集撕廣益」活動2，拍照採證上傳步驟/新北市政府提供

「集撕廣益」活動2，4至6月份雙季抽及環境季加碼獎項/新北市政府提供

所有民眾採證違規小廣告，新北環保局後續就會啟動追查機制依「電信法」辦理停話6個月以上或是移案給地政局依「不動產經紀業管理條例」進行查處，最高可開罰新臺幣30萬元罰鍰，以有效嚇阻不法房仲業者。

同時，每人提供每支不同違規電話號碼都有一次抽獎機會，錯過抽Switch Lite的民眾也別緊張，集撕廣益活動後續還有7-9月雙季抽AirPods Pro及年度大獎任天堂Switch等你來抽；另外所有參加「活動2」的民眾協助提供採證違規號碼且不重複總計達到50支、100支或200支，年度大獎還有另外加碼抽智慧手錶、全景攝影機及平板電腦等多項好禮。

今年度為新北市政府升格十年的重要里程碑，環保局於3月22日宣布「2021新北環境季」系列活動正式開跑，4月1日至6月30日期間，以「好住、好玩、厚SENSE」三大面向為活動主軸，串聯新北市府7局11個單位共同推動超過20項富有環境教育意涵之活動，包含提升好住環境的各類環境復原宣導及推廣活動、遊玩新北9處環境教育設施場所之體驗行程及民間團體環境教育推廣課程等豐富多元的開放性活動，盛情邀約民眾一同響應參與，落實環境保護，攜手打造新北厚所在。

環保局表示，4月有地球日、5月是國際生物多樣性日、6月有環境日和海洋日，市府各局處過去以來都有相關活動邀請市民一同參與。為讓民眾一目了然、更有系統地瞭解新北市推動永續發展的過程，因此推出環境季系列，以多元有趣的方式設計整體活動內容。

「好住」共有12項活動，包含新北市各類環境復原宣導、教育推廣等，如新北偵水志工招募、號召清除路邊小廣告的「集撕廣益」、海洋月系列活動等，結合政府和民眾的力量，使新北市成為民眾、動植物宜居的好所在。

「好玩」，則是以「環遊新北就醬玩」號召市民朋友至新北市9處環境教育設施場所參與環境季專屬遊程，包括豐富多元的生態、文化及DIY體驗外，還可以享用當地新鮮食材減少碳足跡，讓民眾在假期間有新的親子、情侶約會選擇外，還可深刻感受郊外自然的魅力，了解環保相關知識。

「厚SENSE」則協同各團體機構辦理多項環境教育活動，內容包括與民間團體辦理之環境教育推廣、溼地故事館特展及低碳推廣課程等，以期提升民眾環境素養、將環保精神於日常生活中落實。

(新北市政府廣告)

(中時新聞網)