【回憶殺】大陸女星黃聖依早年演出周星馳電影《功夫》被稱為「星女郎」，原本看似一帆風順的演藝之路，卻因為巨力集團總裁楊子的出現變得崎嶇坎坷，她為了男方毅然決然離開周星馳旗下，背負了10年小三罵名，無論楊子傳出什麼花邊新聞，她都堅定不移陪伴身邊，最後終於坐上浪子身旁的正宮位置。

黃聖依早期出道時模樣清純、仙氣逼人，加上出身書香世家，自幼就培養出與眾不同的大家閨秀氣質，不少人認為她在21歲的顏值巔峰時期，美貌甚至超越仙女姊姊劉亦菲，當時她在周星馳的《功夫》中飾演楚楚可憐的啞女，不只一顰一笑驚為天人，更讓她獲得第24屆香港電影金像獎最佳新人提名，當時她在周星馳的幫助下，可以說是平步青雲，然而卻在這時遇見了楊子。

黃聖依在《功夫》中楚楚可憐的模樣讓人戀愛。(圖/翻攝自微博)

黃聖依當年的模樣十分清純。(圖/翻攝自微博)

楊子是身價高達10億的巨力集團總裁，黃聖依儘管知道男方有家室，卻一頭熱栽下去，有了楊子當靠山之後，黃聖依在未經星輝經紀公司同意下開始活動，甚至一反公司為她打造的玉女形象，接拍一組男性雜誌的性感照，經紀公司發現後立刻將她打入冷宮，黃聖依也開記者會宣布單方面和公司解約，楊子隨後更迅速成為黃聖依的經紀人，讓她走上性感豔星的路線。

周星馳曾大力提攜黃聖依。(中時資料照)

自此黃聖依的聲勢火速下滑，舉凡自導自演潑水事件、在舞台上嗑頭、在奧斯卡暈倒等等，各種炒作事件讓外界對她越來越反感，楊子甚至替黃聖依推掉演出名導作品的機會，和她合拍了8部電視劇和3部電影，2006年黃聖依和楊子的緋聞滿天飛，但他們始終否認到底，2012年甚至有人爆料，黃聖依在溫哥華產子，照顧她的人還是楊子的正宮陶虹，讓人看傻了眼。

黃聖依和楊子隱婚多年，公開後越愛越高調。(圖/翻攝自微博)

直到2015年，黃聖依帶著兒子現身在楊子父親的喪禮上，一切才終於見光，楊子也坦承他和黃聖依已經結婚8年，黃聖依熬了多年終於被扶正，然而之後楊子身邊又出現長相神似黃聖依的小模王婉中和助理張羽熙，如今黃聖依和楊子依舊看似恩愛，2個孩子漸漸長大，一家人常活躍於各大實境節目曬出溫馨和樂的畫面。

黃聖依如今常帶老公楊子活躍於螢光幕上。(圖/翻攝自微博)

(中時新聞網)