在照護父母的過程中，難免會遇上觀念不合的時刻，導致氣氛緊繃、關係僵化。對此，阿德勒心理學主張「注重當下」，雖然難以拋開過往的爭執，但若想與父母重新建立關係，就必須抱著從頭開始的心態去相處。《被討厭的勇氣》作者岸見一郎，完整書寫《照護年邁父母的勇氣》，分享照護年邁父母的心路歷程。

岸見一郎提出「退出權力鬥爭」、「別把父母理想化」、「不要思考為什麼」等方法，提供照護者有效改善親子關係，一步步去除生活上的疙瘩，真摯地坦誠相對。

在照護路上，我們只能與「眼前所見」的父母一起過日子，因此，接受父母變老、變得軟弱或固執、亟需扶持的事實，並適度地尋求外援、正向思考，才是正確因應之道。

【精彩書摘】

我認為，應該不要抱著「無論如何都得居家照護才行」的想法。儘管大家會想要在家裡照顧，但是千萬別忽略了自己的「能力範圍」。如果父母希望這麼做，當然，我們要盡力讓他們可以在自己熟悉的自家環境過生活。但是像我父親，他要是還記得從前的事，照理說，回到這個老家應該就是他「熟悉」的環境，不過他似乎打從一開始就不知道自己來到了哪裡，於是居家照護便少了一個優勢。

此外，父母所熟悉的自家環境，如果與照護者的住家相隔遙遠，那麼居家照護就有困難，必須選擇同住或是搬到近一點的地方去。這種時候，如同前面所見，環境變化多少會使父母感到混亂。

另一方面，應該也有人認為居家照護不容易，希望可以進入安養機構，只是因為要進去也沒那麼簡單，於是別無選擇只好在家裡照顧。尤其要安排男性入住很難，我也是這次才知道。為何有這樣的情況，經我多方詢問的結果，這是因為當丈夫需要照護的時候，雖然有太太照顧他，可是等到太太需要照護的時候，多半丈夫都已經不在了。以我父親來說也是一樣，如果我母親還在的話，相信她會自己照料吧。

至於父母明明並沒有強烈要求居家照護，或拒絕日間照護等服務，子女卻一心一意認為「在家照顧最好」，而不願意利用長照服務的狀況，他們的想法正如同那些養育子女時認定「孩子在三歲以前，都應該由父母親自照顧才對」的人一樣。

關於日間照護服務，有些人會以「在那裡像是被當成小孩來對待」為由，而不願意去，甚至是家人也不想讓他去。可是，為照顧父母而使家人非得將一整天的時間特別挪出空檔，這樣的負擔將會很沉重。

我父親雖然不需要人家餵他吃飯，但是無法自己去買東西，也沒辦法料理。前面也提過，因為不知道他什麼時候會跑出去，完全不能讓他離開視線範圍。買東西，就得趁他睡著的時候去。所以我連跟別人約要見面都不行，雖然也曾經勞煩對方到父親家裡來，但是要好好談個話都有困難。父親如果突然醒來，我就沒辦法為人做心理諮商，其他一些演講的邀約也不得不回絕。這樣的狀況持續很長一段時間，讓我覺得很辛苦。

必須想辦法盡可能減輕照護上的負擔。日間照護服務應該是最方便的，一週之內只要能有幾天不用擔心父母的事，就會比較輕鬆。後來沒多久，我也讓父親去參加了短期住宿活動，那是兩天一夜或是三天兩夜的活動，讓我晚上不必為父親擔心，幫了我大忙。頭一次，父親參加這活動的早上，我難得可以不用設定鬧鐘睡到飽。

說不定父親比較想自由自在地過日子，可是我卻如釋重負。日間照護服務或是短期住宿活動，與其說為了父母，其實更為了這些負責照顧的子女們設想。父親第一次參加住宿活動時，半夜醒來不知道自己在哪裡、為什麼在一個跟平常不一樣的地方，活動報告上記錄了他當時詢問工作人員：「這裡是哪裡？我為什麼在這？」然後他以為到了傍晚就可以回家，沒想到是要住在那裡，據說父親大聲嚷嚷著：「我兒子在家裡等我！我要回去！」

我認為，盡可大方坦承是為了讓子女喘息，而送父母去接受日間照護或參加短期住宿活動。因為彼此暫時分開，使身體充分休息之後，才能以嶄新的心情去面對他們。

這些服務其實並不是只為了子女。比方說日間照護服務，就像是小朋友去上幼兒園，有助於他們的成長一樣，接受那樣的照護對父母也是有益的。

接受照護之前如果先去參觀，或是之後前往探訪，看看父母在那裡將如何度過一天的時光，應該是可以放心的。即使有任何問題，相信他們會有辦法應對。如果不行的話，這樣的長照服務機構就不適合。

父親從日間照護中心回到家裡常常很生氣。他說：「來的都是一些癡呆的人，我不想變成那樣。」讓我真不知該怎麼回答他才好。「今天好累，那種的我不喜歡啦。光是在那裡等，很無聊。跟我說清楚要做什麼不是很好嗎？什麼也不說，實在很無聊。待在那裡的時間太可惜了，我們也不能說想要做什麼。」從這段話，可以知道父親充分了解到自己所處的狀況。

「之前，還在那裡下圍棋或是將棋。」父親說。乍看之下似乎討厭接受日間照護的他，實際上可能是最樂在其中的人。我看到記錄上面寫著父親在那裡用卡拉OK，唱著年輕時學會、後來只要有機會也常常唱的軍歌時，我知道，日間照護其實並不像他所說的那麼令他討厭。「他們說你唱了軍歌？」儘管當我這麼問他的時候，「我才沒有唱哩！」他立刻就否認了。

我自己生病住院時，見到不論是醫師、護理師，還有來探病的人，都可以安然自在地來去自如，強烈意識到自己連那樣走路都沒辦法，完全就是個病人。由於在日間照護中心裡聚集的，都是同樣狀況的人，雖然父親說著自己沒有癡呆，不過，重要的是他在那裡與其他人還有工作人員的和睦交談，這是家人進行居家照護時所做不到的部分。父親雖然會說一些抱怨的話，可是比起整天只和我大眼瞪小眼，他在日間照護中心與人接觸互動，似乎更有治療效果。父親在日間照護中心，還有現在所待的養護中心裡，一天之中大多數時間是與他人共同度過的。雖然實際上看似與隔壁桌的夥伴沒什麼互動，不過他會對大聲說話的人發脾氣，也會跟工作人員聊聊從前的事。

總而言之，白天能有幾個小時在日間照護中心度過，光是這樣就已經讓人感到慶幸。當然，父親在那裡並不是什麼也沒做，事實上他們都跟著精心安排的課程，參加了各種活動。

(本文摘自《照護年邁父母的勇氣》/大好書屋)

【作者簡介】

岸見一郎

一九五六年生於京都府。哲學家。京都大學研究所文學研究科博士課程結業（專攻西洋哲學史）。專業領域為希臘哲學、阿德勒心理學。著作有《被討厭的勇氣》、《被討厭的勇氣二部曲》（共同作者──古賀史健）、《面對父母老去的勇氣》、《變老的勇氣》等等。

【譯者簡介】

葉小燕

專職譯者、臺灣高等法院特約通譯。

《照護年邁父母的勇氣》/大好書屋

(中時新聞網)