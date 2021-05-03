幾乎所有人在成長過程中，都會經歷過數次扭傷的經驗，但大多沒有就醫，自行冰敷或貼上藥布，讓其自然恢復。只是在舊傷未癒的情況下，很容易造成足踝不穩定，一不小心又扭傷的次數將會大幅增加。當韌帶長期處在癒合不良的狀態，會形成慢性外踝不穩定，傷害足踝健康。

三峽恩主公醫院骨科日前收治40歲上班族劉先生，他從學生時代就愛好打籃球，長年下來多次扭傷，近半年因腳踝前外側反覆腫脹痠痛前來就診。經骨科賴昆鴻醫師檢查發現，劉先生的腳踝鬆動明顯，超音波及核磁共振都顯示前距腓韌帶完全斷裂，故安排踝關節內視鏡手術，清除軟骨碎片及Brostrom韌帶重建手術，術後經過三個月的復健，不僅疼痛感大減，且已經可以恢復運動。

賴昆鴻醫師表示，腳踝扭傷是最常見的下肢運動傷害，其中有75%是外翻扭傷，也就是俗稱「腳踝翻船」，若在急性期透過適當的休息與保護固定，大部分扭傷都可以恢復，輔以一段時間復健，都能重拾原本的運動能力，但不幸的是仍有5~20%的第二、第三級扭傷，因為韌帶癒合不良，最終衍伸為慢性外踝不穩定。

賴昆鴻醫師說明，慢性外踝不穩定常見的表現是踝部前外側疼痛腫脹，踩踏在凹凸不平的地面時會有瞬間無力的感覺，甚至運動時反覆扭傷的發生。

醫師指出，若檢查後發現韌帶本身已經損壞鬆弛，且受傷已有一定時日，或是經歷六週以上保守治療仍無改善，則建議進行手術治療。常見的手術方式有Brostrom韌帶重建手術以及人工韌帶置換手術。

恩主公醫院賴昆鴻醫師表示，腳踝扭傷是最常見的下肢運動傷害，其中有75%是外翻扭傷，也就是俗稱「腳踝翻船」。(圖/恩主公醫院提供)

賴昆鴻醫師指出，近年來微創手術的迅速發展，韌帶重建或人工韌帶置換手術已可以在關節鏡下完成，不僅傷口小、恢復快，且踝關節鏡還可以同時評估關節內是否有其他如軟骨損傷、骨刺、軟組織增生等問題，一併處理讓術後的滿意度更高。

醫師提醒，微創手術後仍需以石膏或護具保護一個月，之後再開始積極復健，不僅強化腓骨長肌與短肌肌力，還能加強肌群間的協調。一般而言，術後三個月後可以恢復輕度慢跑、六個月後可以正常運動。醫師建議若是扭傷難癒或反覆扭傷，可就醫檢視足踝狀況，選擇適合療程積極診治。

(中時新聞網)