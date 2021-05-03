受惠於運價大漲，航運股這一波狂噴，股價攀上新高「一去不回頭」，不少投資人經不起瘋狂大浪被甩下船，有人懊悔丟了船票，求問航運該如何判斷該不該跑？股市老手認為，是否賣掉取決於個人策略，長期操作者從10元一路抱到80元，中長波段較容易抱得住，不受短期指標影響，總歸一句「若買進理由沒消失、出場理由沒見到，就不必急著跑」。

全球缺櫃、缺艙又塞港情況持續延燒，周五（30日）遠東到美西、美東、歐洲及地中海航線等四大航線運價再創新高，周漲幅分別為1.12％至5023美元、12.87％至6419美元、7.05％至9260美元及5.75％，在地中海航線運價上，每TEU（20呎櫃）為4705美元。據上海SCF（出口集箱運價）指數30日達3100.74點，上漲4.06％。

眼看貨櫃運價再度飆上新天價，長榮、陽明及萬海在5月10日發布4月合併營收，14日前公告第1季財報，市場給予高度期待。

面對運價創高、股價高檔，以及每天動輒逾20萬張當沖量，手中有航運股的散戶近期常面臨股價上沖下洗的壓力，信念稍不堅定就被洗出場，等到股票殺出後又後悔了，投資人要如何判斷該不該跑？

PTT股板老手G大表示，散戶是否先跑，取決於個人策略，有人從10元一路抱到現在快80元，屬於長期操作，而他目前採取中長波段操作，由於陽明符合自己的選股策略，去年12月上旬以14元買進，不料今年1月中旬技術面已跌破，45張持股在25元全砍掉，儘管當時預估目標價還沒達到，為免發生不如預期走勢，還是先跑一趟，並於今年3月下旬再度買回20張，至周四（29日）總損益逾91萬元。

G大認為，每個人賣的理由不同，也沒有標準答案，投資前先思考自己的策略，短線雖然容易被洗出場，不論是關禁閉（列為處置股、警示股）跑、跌破5日線跑，或是暴大量跑，都沒什麼錯；只要出場後，出現訊號再進場即可。

「中長線波段較容易抱得住，不受短期指標影響，操作上不像短線頻繁進出，相對簡單，但要承受更長時間和下跌風險，總歸一句：若買進理由沒消失、出場理由沒見到，就不必急著跑」。

G大也提醒，不要期望賣在最高點，因為沒賣在最高點也很正常，「投資人只要執行自己的策略，賺取自己能掌握的虧損和獲利」，這種心態對新手來說很重要。他最後給船上水手建議，如果成本高、虧損承受力小、想做短線，就看5日線是否跌破來操作。

(中時新聞網)