台股萬七七，17709點下周要隨美股拉回而黑漆漆了嗎？費半指數要跌了？那斯達克指數要發生如同2月16日~3月5日那趟跌勢？看現在大盤超強勢，連漲6個月卻都沒休息過一個月，即從去年11月到今年4月都不休息，卻在4月22日那天成交量爆出歷史天量，上市櫃共7657億(當沖4847億元)占比63%，有人說台股宛如超大賭場，政府縱容賭客玩當沖，我們父母官即將出手打小孩了？ 5月該拋、趕快跑嗎？

每天5000億絕大部分成交量都是當沖量，政府鼓勵短線卻處罰長線持有者，是始作俑者。如今當沖量一多，實在難免發生短線大怒神出現多殺多窘境，因為當沖多，然投資人實際操作獲利還真不多，政府莊家抽頭卻大賺，看看散戶今賣出，明看利多又追回，這種量並非往上看好的換手量，言下之意，是大盤短多危險訊號，而危不危險？聯電最知道大盤真要下來了！

筆者分析一下聯電，Q1營收季增率近5%優於台積電、Q2代工價格持續看漲帶動毛利上修、3月營收166.1億創下歷史新高、接下來的營收也可望持續攀高、聯電晶圓代工市場地位屬全球第三大、晶圓代工需求爆發程度僅次於三星及台積電，即使6大利多加持，股價卻中了黯然消魂掌，自4月26日62.7元新高、快速拉回3天至56.7元，這給了投資人一個大盤5月拋的先兆，不是嗎？筆者幾個月前預言難再妖的台積電，4/26落底後一直相對弱勢，百萬散戶追買的權王籌碼混亂，投信嚇到在4月一路調節沒停過，台積電巔峰已過，江山代有才人出、一代新人換舊人！

聯發科創新高漲停買誰？拋誰？IC設計誰主攻？

IC設計5G王聯發科股價創新高來到1185元，但同一天MCU概念偉詮電、新唐和聯電一樣連跌3天，開始出貨了。今年IC設計圍繞缺貨漲價題材，炒了又炒，MOSFET第二季缺貨，再炒一次富鼎從60元快炒到88元，然後立即跌至77.5元，漲多成了5月拋售理由，是5月最大利空，波段大漲4成以上比比皆是，不斷報導產能滿載且還二次調高報價云云，其實股價早就反應完畢，當利多不斷就是要割韭菜的時候。

再來， DRAM記憶體這族群報價自去年底開始翻揚，報載今年利基型記憶體嚴重缺貨，第二季DRAM報價也看續漲，DDR 3漲幅最大，所以晶豪科因為利基型記憶體市占率最高達75%，持有低價庫存，利差有想像空間，市場估全年EPS一個股本起跳，股價飆上175元離開年線58.4元真的是嚇死人的遠，真不知道誰又要被割韭菜了？

前陣子IC設計漲多大回檔修正，收割腰斬60%世芯、金麗科，這回換收割誰，股價離開年線那麼遠的晶豪科嗎？眼下的市場資金強勢股一直在切換，盤面都是主流，實則等於沒主流。筆者所知道現在的主力群選股重點都不在族群，而是看個股之於利多的當下反應，這種反應於近日的MCU 與 MOSFET可發現，利多鈍化創高即拉回， IC設計股從聯發科漲停後開始分道揚鑣，群體認同度消失，已進入一個人的武林了，籌碼變成決勝關鍵，安定度最重要，搭配業績跳躍成長，才是王道。

高速傳輸晶片業者威鋒剛剛公布110年第一季營業收入7.25億元，稅前淨利2.11億元，本期淨利1.84億元，歸屬於母公司淨利1.84億元，每股盈餘2.74元，比去年第4季每股盈餘1.39元季增一倍，股王製造機王雪紅旗下的威鋒，根本沒漲到，符合籌碼安定度、業績跳躍式，市場的先行者已經悄悄布局，買好買滿等發動，輕鬆獲利可期，祥碩都到過2140元，威鋒應該得到市場資金的關愛眼神嗎？

筆者相當看好威鋒的USB Type C的傳輸接頭商機前景，報載祥碩看高速傳輸產業大爆發，確實，資訊傳輸與快速傳輸需求越來越大，5G、車用諸多應用需求勢將讓USB Type C的傳輸、高速傳輸介面需求更吃緊，威鋒今年首季EPS2.74元翻倍成長說明了龍捲風暴期到來！何況，任天堂、Sony的遊戲機都已採用威鋒的晶片產品，長線應該有挑戰歷史高433.79元的實力，投資人何苦去追漲天高、乖離年線嚇人的股票呢？

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)