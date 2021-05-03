2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽2日進行第7輪賽事，台北展逸天行者靠林偉傑在補時階段絕殺破門，以1比0氣走璉紅台體，本季首勝終於開胡也擺脫墊底。航源FC在宜蘭第二主場2比1氣走中油，排名躍居第3，台中Futuro與北市大同則在激戰90分鐘後，以0比0握手言和。

開季6連不勝的展逸天行者終於贏得首勝，靠的是林偉傑在全場補時最後1分鐘接獲後場過頂長傳，於禁區外以越過璉紅台體門將蔡宇翔頭頂的巧妙挑射破網。林偉傑賽後談到進球一度哽咽，尤其前一場慘敗給台電5球，這場把握隊友努力製造的機會，拿下勝利也終於釋放心中壓力。

這場勝利也讓展逸天行者教頭張武業直呼：「終於鬆口氣了！」，他認為球隊相較於連敗時的「重守輕攻」，這場算是比較攻守均衡了，尤其後防的協防表現突出才沒讓球隊陷入危機。由於球員以北市大為主體，張武業與林偉傑覺得才踢完大專聯賽就緊接著踢企甲聯賽，多少有些疲勞的累積，所以常常在比賽70分鐘後崩盤，第1循環1勝5敗1和的成績雖然差強人意，但算是勉強及格。

璉紅台體教練林吉福賽後也不忍苛責蔡宇翔衝出禁區防守的決定，認為嚴格來說算是後防線與守門員的溝通失誤，他也特別點名該球應負防守責任的胡荃，林吉福表示，胡荃不擅開口講話溝通，這球不僅沒趨前阻擋林偉傑，也沒跟守門員做好溝通導致失球，回去後會再跟他溝通。璉紅台體賽後與展逸天行者同積4分，因對戰落敗淪為爐主。

企甲聯賽第7輪除了南市台鋼要到香港參加亞足聯盃，與台電之戰延到7月進行，其餘3場踢得相當激烈，上半場比數不約而同都是0比0。其中航源FC下半場靠吳彥澍策動攻勢，替補上陣的黃侑威、方立芃先後破門，以2比1氣走中油。航源FC積分11追平台中Futuro，並藉對戰優勢躍居第3。

航源總教練洪慶懷賽後表示，上半場整個被壓制，壓力就很大，下半場比較放膽去攻擊做出來，「中場休息有提醒他們，有空間就上去移動，帶到敵人後半場，今天還是彥澍的表現比較穩定，兩個助攻都是他做的，是陣中重要的角色，還有黃侑威表現也不錯，其他選手表現就比較平常，把防守反擊做好。」

(中時 )