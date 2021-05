可再生能源這幾十年幾乎是人見人愛,幾乎政治人物談及能源轉型時,就是言必稱太陽能與風力,然而可再生能源好不好用,很少政治家會理性分析。今年 2月,美國德州發生了歷史性的「澟冬風雪」,百萬人因這場極冬天氣面臨無水無電的困境,在最需要供電時,經營多時的再生能源卻派不上用場,而且德州的電價非常波動,就有用戶拿出帳單,一天電費竟然高達450美元。

有電還算好,風雪期間,德州許多地區根本就無電可用,發生凍死,或是在汽車上取暖結果一氧化碳中毒的悲劇。

即使如此,媒體與環境學者仍然對可再生能源極盡美言。在發生德州風雪之前,德州就已經出現「可再生能源不穩定,導致售電價格不穩定」的毛病,比如《富比士》(Forbes)的專欄寫手約書亞·羅德斯(Joshua Rhodes),在去年9月時的一篇文章〈德州可再生能源的巨大潛力〉(Even Renewables Are Bigger In Texas),他認為「德州的再生能源非常有潛力,根本不必擔心產能波動或經濟風險。雖然有時會因供電不足導致電價飆升,可能比平均電價高出100倍以上,這確實令人有些震驚。但是,這只是純能源市場的運作方式,而不該視為錯誤。」

這段話說給歷經2月份澟冽大風雪的德州人來說,不知他們會怎麼看?

即使在德州風雪之後,路透社還是發表過篇專文稱「任何指責可再生能源不安全的說法,都是誤導性的」;同樣的,普林斯頓大學(Princeton University)工程學教授傑西·詹金斯(Jesse Jenkins)在面臨德州可再生能源被批評時,他在推特上說:「(德州)的電力短缺,仍然是火力發電廠的失敗,包括天然氣、燃煤和核電廠。那些說風力機應對此負責的人,請好好想一想。極端的需求,和火力發電廠的停工才是主要原因。」

馬克·納爾遜(Mark Nelson)則認為,這些說法只是竭盡全力遮掩可再生技術中的缺陷,於事無補。

他說:「德州可再生能源支持者以為,他們在不增加成本的情況下實現了創紀錄的可再生能源佔比。然而他們的電價其實都受到補貼,大部分來自廉價的天然氣。在過去10年間,每增加一個系統的風能和太陽能的輸電設備,都需要天然氣發電為備援,然而在德州風雪危機期間,所有的備援都耗盡了,這就是德州供電系統的問題。」

隨著氣候異常、極端不規則天氣模式持續增加,容易受到大自然破壞的可再生能源,已在許多人的心中產生問號。

福島核事故(左)與車諾比核事故(右),都是7級的核子電廠事故,大量的核物質外洩,造成的傷亡其實被外界誇大。車諾比的致死人數是50人以下,福島的癌逝人數是1位。(圖/路透社)

原子能安全:車諾比與福島

說到核電,車諾比事故和福島事故是跨不過去的大眾疑慮,許多描繪核電廠事故的圖片,包括輻射燒傷不成人形的血淋淋模樣,或是數千張異變的患者,有些是孩子。

但是這些照片絕大多數都與核能災害無關。根據聯合國2005年的報告「車諾比的真相」(Chernobyl: the true scale of the accident),只有不到50例死亡事件,可直接歸因於這場災難洩漏的輻射,多數的死傷都是救援人員,他們過度接近核燃料碎片。

當然「直接歸因」是個關鍵詞,因為「間接」有多少就不精確了。事件發生後的數十年間,俄羅斯從未統計過死於癌症的人數,這使得真的很得知車諾比事故造成的罹癌率。聯合國報告只能推斷「至少有4,000人因輻射暴露而健康受損,甚至過早死亡」。但是這真的只是推做,沒有確切的數字。

納爾孩認為,車諾比的長期影響是被誇大了。「我和許多朋友去過車諾比,許多人緊盯著儀器上的輻射值和陳舊的警告牌,但我注意到的是大量繁茂的植物,以及逐漸增加的野生動物。」

至於福島事故,恐慌和糟糕的決策,似乎才是造成該事件的大部分原因,隨後的強制疏散,反而造成居民的進一步恐慌。英國《金融時報》在2018年報導說:「據日本政府重建機構的資料,福島事故造成2,202起與災害相關的死亡,大多數死亡原因是疏散過程的壓力、勞累、醫療中斷和憂鬱自殺。到目前為止,還沒有1例與輻射有關的癌症病例。」

之後, 有1名工人死於可以列為放射傷害相關的肺癌後,這數字已經增長到「1個人」 。 這是時代雜誌的報導。

當然,不論核災事故是否被誇大,有事故就是不對,核能工業就需要改進它們的安全性,這是不可迴避的責任。

《科學人美國版》(Scientific American)高級編輯馬克·費斯切蒂(Mark Fischetti ) 撰文指出,車諾比事故是設計和操作錯誤的結果,之後已經開發出了更新、更安全的核技術。這項新技術甚至可以在某種程度上,很快的應用給現行的核電廠。 我們也開始看到各個工業大國,對小型模組化反應爐 (Small modular reactors ,SMR)的開發進行投資,既可以降低核能電廠的總體成本,也可以使核能應用的更普及。

核能廉價、減碳、穩定還挽救生命

詹姆士·漢森博士(James E. Hansen)是美國太空總署高達德太空研究所的前任主任,也是哥倫比亞大學地球科學研究所的兼職教授。他是公認的世界上最優秀的氣候科學家之一。 漢森博士和他的同事普克‧卡雷查(Pushker A. Kharecha)在《環境科學與技術》雜誌(Environmental Science and Technology)上撰文指出,在1971年至2009年之間,核能發電阻止了將近640億公噸的二氧化碳等溫室氣體排入大氣,也就相當於阻止了近200萬起因空氣污染而導致的病變與死亡。漢森與卡雷查聲稱「核能救人無數」。

(中時新聞網)