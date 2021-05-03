從小住在日本，只有寒暑假才有機會回台的黃博政，童年記憶除了跟著阿公、阿媽趴趴走，另外就是阿公的VW T1，光陰似箭，隨著阿公年事已高，爸爸決定舉家返台，阿公過世後，他決定接下已顯老態的T1，歷經多年細心整修，最近的一次創舉是「寒假不回家」，全家五口開著T1歷經29天環島，T1對黃博政而言，就像是「時光機」一樣，承載著所有的記憶，他說：T1在未來將會成為我「開啟過去回憶的一把鑰匙」。

黃博政從小就愛玩，尤其是戶外活動，也為往後的職涯發展埋下伏筆，但是疫情的關係，從事領隊的黃博政，空中飛人的生活一下落了地，「時間突然空了出來」，於是他和老婆商量角色互換，讓太太走出去找工作、交朋友，他則在家洗米煮飯帶小孩，別以為他是「在家」帶小孩，只要有機會，一定是出門爬山、露營、泡溫泉，與大地為伍、向天學習，而陪伴全家走透透的正是眼前這台VW T1。

VW Transporter（原廠代號Type 2）是福斯汽車於1950年生產至今的一種廂式多功能車，自第一代的T1至今已發展到第六代T6，最新車款是T6.1。VW T1圓潤的車身線條、車頭V字飾條延伸至車尾，大型VW圓標非常搶眼，環繞車身多達23面車窗更是一大特色，目前在台數量極少，而黃博政的T1更是少數還趴趴走的老爺車。

黃博政說，這台VW T1是阿公26歲的時候買的，但是他卻可少開，加上是手排車，爸爸和其他叔伯也沒興趣，於是一直閒置家中一角。一開始，黃博政也不是很注意這台車，直到生下老三之後才發現，現役的老金龜車已不敷使用，於是開始整理這台T1，至今已4、5年才有比較穩定的狀態。

一開始問題很多，例如開大燈就會冒出電線燒焦的味到，有時開到一半明明油表顯示足夠，但已沒油，只好徒步去找加油站救急，還會發生引擎過熱、煞車不靈，再加上它是手排變速，沒有冷氣、沒有音響，只要開窗就會灌進強風，遇到大雨還要忙著擦水，但一路走來，他修整好電路、整理好引擎，也為車窗加上窗簾，變成舒適的移動城堡。

對黃博政來說，修車就是在「上課」，老車要花很多心思，一定要「懂」，玩老車的樂趣正是在「動手」，如此才會瞭解問題在哪裡，如果只是覺得老在修車，而自己又插不上手，問題仍會接踵而來，反而會覺得很累，一直在消磨對車的熱愛。黃博政認為自己動手之後才知道其中的樂趣，若加入同好圈就更有伴，而且剛開始一定會很辛苦，但會倒吃甘蔗。

黃博政說，和它相處久了，這台車所有的「心情」都會從駕駛座感受得到，就好像「我的腳在痛」可能就是輪胎有問題，找著找著就會發現解決問題的樂趣與成就，雖然T1沒有豪華音響，但有美妙的引擎聲：沒有很棒的空調，卻有舒服的海風：沒有什麼娛樂系統，但是我們全家都可以享受窗外的美景，這是現代汽車生活沒有的。

至於今年「寒假不回家」環島計畫，黃博政說，自己原本就喜歡戶外運動又愛玩，加上近年越來越多人玩起車泊，有些人是帶著孩子環島，但吃餐廳、住民宿，也有像藝人宥勝一樣全家睡車上，但多是在人工化的露營地紮營。其實台灣真的有很多美麗的地方，他覺得花錢去玩，本來就該好玩，而好玩卻不一定是要花很多錢，以前小時候不就是這樣的嗎？

這次計畫靈感來自日本節目「黃金傳說」，用最少的錢做最多事，於是想挑戰1萬元完成環島，旅程就用整個寒假，從孩子放假的那天去學校接他們，一直到開學那天再回學校，這段期間都住在車上，更瘋狂的是，全家都忍不住好想趕快實現環島之旅，還提前兩天跟老師告假出發，結果又因為疫情延後4天返校。

黃博政在「瘋爸的山野學堂（@gowithcrazydaddy）」社群平台上分享環島的影片、照片，並且用文字記錄下環島一路深入羅山林道，排除萬難轉往阿里山，又在塔塔加玩了快一星期，期間還去了趟特富野古道，更把握難得全家族都在台灣的團聚機會，以及後來在墾丁夜市擺攤義賣的故事。

這趟旅行原想讓小孩體驗「不方便的生活」，黃博政說，因為平常有水有電，上完廁所一按就沖、要洗澡水一開就有，習以為常，過過什麼都沒有的生活才會懂得更珍惜現在擁有的一切。在墾丁的義賣活動讓小孩子學著放膽叫賣、與人互動，第二天再讓他們親自把捐款交給屏東家扶中心的人員，雖然金額不大，只有6000多元，小兒子還問我：「爸爸，我們昨天這麼辛苦，為什麼就要捐掉？」但我解釋這不是要拿來做旅費。

接著黃博政的太太也跟著解釋：「爸爸媽媽都有時間陪你們過整個寒假，但很多爸爸媽媽都在上班，不見得有時間可以陪他們的小孩，你很多同學的寒假也是在安親班過的，還有的小朋友爸媽可能已經不在，或是生活很困苦，我們能捐點錢回饋不是很好嗎？」最後最後的結論是我們得到的收穫比做的更多，雖然看不到，但是心裡很滿足。

如果要用一句話來形容人跟車的關係，「別人會怎麼說，我不知道，但這台T1對我們家來說就像是「時光機」一樣，全家的歡樂、學習、成長都和它有關，只要開出這台車，就可以感受到五、六十年代的人開車的感覺，也許等我老之後進了養老院，孩子也可以開著T1來載我，它將成為我「開啟過去回憶的一把鑰匙」。

VW T 1陪伴著黃博政全家，不管是出行代步或是車宿旅遊，累積許多學習、成長與歡樂的回憶。黃博政相信T1在未來將會是他「開啟過去回憶的一把鑰匙」。（黃博政提供）

吸頂式空調系統造型特殊。（陳大任攝）

方向盤是駕駛座艙最大亮點。（陳大任攝）

綠白配色內裝，簡約質樸。（陳大任攝）

副駕前方有指針式時鐘。（陳大任攝）

中控台內嵌有收音機。（陳大任攝）

車尾窗上有許多貼紙。（陳大任攝）

車尾造型圓潤，下為引擎室。（陳大任攝）

對開式車門設計方便上下車，也更適合車泊生活。（陳大任攝）

黃博政為T1改裝可以完全上掀的Safari Window。（陳大任攝）

VW T 1外觀最大特色就是擁有經典的23窗設計。（陳大任攝）

(中時 )