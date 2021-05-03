「花季度假飯店」推出2021「雙享遊」買萬送萬住宿專案。（柯宗緯翻攝）

花季度假飯店「住一晚送一晚」，再送千元午餐。（柯宗緯翻攝）

受到疫情影響，國人無法到日本泡湯。但現在不用出國，就可泡日治時期百年湯泉。高雄一家溫泉飯店搶攻類出國旅遊市場，即起至6月底，祭出萬元房型買一送一，消息一出詢問度破表，不少人預約要趁母親節帶媽咪紓壓。

高雄最知名的天然湧泉，就屬泉源露頭位於大崗山北麓地層的「花季度假飯店」，業者推出2021「雙享遊」買萬送萬住宿專案，民眾可選擇四人同行買一間送一間的萬元優惠，也可選擇雙人入住只要花一晚的錢就能享受兩晚的湯泉洗禮，平日入住還加贈價值580元的覓堂午餐2客，假日每房也只需加價1000元即可享有同等優惠。

花季飯店表示，母親節即將到來，今年因疫情關係許多人都無法出國，國內景點人潮總是大爆滿，鄰近城市的花季飯店，擁有佔地廣闊的自然景觀，加上珍貴泉水和充滿禪意的庭院設計，就像隱藏在都市裡的秘境莊園，讓人能沈浸在遠離塵囂的慢活寧靜氛圍中，非常適合帶家人來泡湯放鬆。

(中時 )