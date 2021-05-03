緬甸軍方發動政變奪權迄今已逾3個月，全國各地今天仍有大批群眾上街示威抗議軍方統治，當地媒體指出，安全部隊在部分示威活動中開槍，造成8人喪命。

數以千計的反政變示威者今天上街遊行，呼籲發起「春天革命」。

示威發起人透過聲明表示：「用緬甸人民團結一致的聲音來撼動世界。」

密希瑪新聞社（Mizzima News）報導，緬甸全國各地城鎮都有示威群眾，其中包括商業大城仰光（Yangon ）和第二大城市瓦城（Mandalay），有2人在瓦城中彈喪命。

當地媒體還報導，中部城鎮威特勒特（Wetlet）有3人死亡，撣邦（Shan State）也有2人遇害，北部的帕坎鎮（Hpakant）則有1人喪命。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）指出，緬甸軍方2月1日發動政變推翻施行民主體制的文人政府後，安全部隊已殺害至少759名示威者。（譯者：陳彥鈞）1100503

(中央社)