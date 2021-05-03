北市大同2日在企業甲級足球聯賽克服傷兵困擾，拚戰90分鐘以0比0逼和台中Futuro，本季首次上場的美籍門將戴明陸（Luke Deming）發揮身高190公分的制空優勢，功不可沒。有趣的是，戴明陸目前在世新大學教書，還代表母校世新打過大專籃球聯賽（UBA），是98學年度獲得公開男二級冠軍的班底之一。

然而世新男籃今年首度打入UBA冠軍戰，最終才不敵政治大學，已是男一級的勁旅。「現在的世新很強，如果跟當年的我們交手，我們大概會被電個40分吧！」戴明陸笑說自己籃球其實打得很爛，又無法忘情足球，還是回到了綠茵上。

大同當家門神施信安上輪處理球發生失誤，相當自責，加上有傷在身，本輪索性讓他休息。大同教頭強木在說，其實上周就要讓戴明陸上場，但他教課後趕到球場已來不及，才延遲了他的處女秀。

大同後衛李品賢第39分鐘衝回球門線精彩解圍，雖然重摔跌入門內受傷，最後仍撐完全場比賽。（中華足協提供）

33歲的戴明陸此役發揮身高優勢，多次攔下Futuro的邊路吊中，後防隊友也相當幫忙，第39分鐘戴明陸擋下朱恩樂射門，球卻繼續往門裡飛，幸好後衛李品賢不惜整個人重摔跌入門內，也奮不顧身衝到球門線上及時解圍。戴明陸下半場也擋出邱柏叡的禁區外遠射，與隊友協力完成「門清」演出。

「如果說撲球救球，我認為有9分表現，但我大腳開球都亂踢，真的踢很爛，這只有5分表現，我應該是聯賽開球最爛的守門員。」戴明陸很高興能夠先發，卻也坦言自己再踢可能也沒幾年，「還是希望信安能早日歸隊，希望他肩膀沒事。」

戴明陸的英文本名是Luke Deming，學校以羅馬拼音方式替他取了中文名字戴明陸，雖然覺得發音有點不像，但他熱愛台灣文化也喜歡這個名字，所以沿用至今。

(中時 )