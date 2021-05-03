尼日西南部軍隊遇襲 16名軍人喪命 05:092021/05/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西非國家尼日的西南部發生軍隊遇襲事件，兩名安全當局消息人士今天表示，一群身分不明槍手發動襲擊殺害16名軍人，還有另外6名軍人受傷。 這起針對軍方巡邏隊伍的襲擊事件發生在昨天下午，地點位於尼日的塔瓦地區（Tahoua）。 路透社報導，目前尚不清楚是哪個組織發動襲擊。 但塔瓦地區經常被跟蓋達組織（Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）有關的聖戰組織侵擾。（譯者：陳彥鈞）1100503 挺總統比防疫重要 巴西數千人群聚示威 延攬戴琦等亞裔入閣 拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月 (中央社) #軍人 #尼日 #地區 #事件 #西南部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統測啟用3隔離2防疫試場 20日寄發成績單 19:102021/05/02 生活 境外移入＋3 發燒遊覽車司機陰性 04:102021/05/02 焦點要聞 日月潭天空驚見夢幻七彩雲 氣象站人員解釋原因 16:102021/05/02 生活 科學家遭俄羅斯反制裁 瑞典將召見俄大使抗議 09:522021/05/02 國際 美日聯手延伸嚇阻 韓國只想和平 04:102021/05/02 國際大事 大陸共接種逾2.65億劑新冠病毒疫苗 11:482021/05/02 兩岸 美國威斯康辛州發生賭場槍擊 2死1傷 槍手被警方擊殺 20:412021/05/02 國際 線下7日無理由退換貨 從上海向外推展至長三角 13:232021/05/02 兩岸 天王天后御用音樂人開課 鐵玫瑰培訓免費招生 14:592021/05/02 娛樂 染疫飯店3員工足跡 去中壢最多 04:102021/05/02 焦點要聞 時論廣場》中東起風了（劉必榮） 18:342021/05/02 時論廣場 國際熱門新聞 沒陸客生意做還被嗆活該 日觀光業者：難以忍受 - 國際 印度等60國要求 釋出疫苗專利權 - 國際大事 - 中國時報 貓咪霸佔筆電是要吸引注意？專家解釋跌破眼鏡 - 國際 影》4名太空人成功返回地球 SpaceX：歡迎利用飛行常客計畫 - 國際 阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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