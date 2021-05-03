阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命 05:202021/05/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿富汗政府軍激戰塔利班 逾百名叛亂分子喪命(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國5月1日正式開始從阿富汗撤軍，但阿富汗國防部今天表示，政府軍與民兵組織塔利班（Taliban）在境內各地發生衝突，過去24小時內有超過100名叛亂分子喪命。 阿富汗國防部指出，塔利班與政府軍在境內數省進行戰鬥。 國防部提到，還有52名塔利班戰鬥人員在衝突中受傷，但沒有提供政府軍人員傷亡的詳細資訊。 塔利班沒有對這些武裝衝突發表任何評論，但眾所周知，政府軍與塔利班往往都會誇大對方的傷亡數據。（譯者：陳彥鈞）1100503 竹北反建納骨塔勝訴 促重選址 NeST研習班邀企二代共創未來 (中央社) #塔利班 #政府 #阿富汗 #衝突 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 延攬戴琦等亞裔入閣 拜登政府驕傲慶亞太裔傳統月 05:552021/05/02 國際 美日聯手延伸嚇阻 韓國只想和平 04:102021/05/02 國際大事 芳苑崙腳寮及東口遺址 將試掘調查 04:102021/05/02 地方新聞 勞保2026年恐破產 鄭麗文批蔡政府只會做哏圖擺爛 08:522021/05/02 政治 新聞透視》管理做半套 疫情破口未縫合 04:102021/05/02 焦點要聞 重機界法拉利台三線過彎摔車 百萬杜卡迪車主噴飛身亡 10:562021/05/02 社會 張建宗：加強公務員培訓 香港政府正積極籌備公務員學院 11:512021/05/02 兩岸 阿富汗發生汽車炸彈攻擊 至少30死數十傷 03:272021/05/01 國際 G7外長會議本周登場 英美料談貿易與中國議題 12:112021/05/02 國際 諾富特疫情蔓延 葉元之再爆內幕：衛福部推給地方政府 13:082021/05/02 政治 民進黨北市黨部開除趙介佑黨籍 網：蔡政府笑點太多 00:562021/05/02 政治 國際熱門新聞 沒陸客生意做還被嗆活該 日觀光業者：難以忍受 - 國際 印度新冠暴衝 恐怖最高峰提前來襲 感染人數恐高出50倍 - 國際 貓咪霸佔筆電是要吸引注意？專家解釋跌破眼鏡 - 國際 印度等60國要求 釋出疫苗專利權 - 國際大事 - 中國時報 影》4名太空人成功返回地球 SpaceX：歡迎利用飛行常客計畫 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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