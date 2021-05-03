美國5月1日正式開始從阿富汗撤軍，但阿富汗國防部今天表示，政府軍與民兵組織塔利班（Taliban）在境內各地發生衝突，過去24小時內有超過100名叛亂分子喪命。

阿富汗國防部指出，塔利班與政府軍在境內數省進行戰鬥。

國防部提到，還有52名塔利班戰鬥人員在衝突中受傷，但沒有提供政府軍人員傷亡的詳細資訊。

塔利班沒有對這些武裝衝突發表任何評論，但眾所周知，政府軍與塔利班往往都會誇大對方的傷亡數據。（譯者：陳彥鈞）1100503

(中央社)