伊朗媒體稍早報導德黑蘭當局與華府之間達成換囚協議，但美國白宮幕僚長克蘭今天否認這項報導，伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇也說未能證實消息。

克蘭（Ron Klain）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說：「很不幸的，我可以告訴你，這項報導是不正確的。」

「尚未有協議能使4名美國人獲釋，我們正努力讓他們獲釋。」

克蘭發表上述言論前，伊朗國營電視台引述「知情消息人士」說法報導，美國方面已同意解凍70億美元伊朗資金，並釋放4名被控規避制裁措施的伊朗人，以換取伊朗釋放4名被控從事間諜活動的美國人。

伊朗駐聯合國大使塔赫特-拉凡奇（Majid Takht Ravanchi）今天也指出，德黑蘭當局與華府之間達成換囚協議的消息，尚未能獲得證實。（譯者：陳彥鈞）1100503

(中央社)