南僑食品集團上海子公司A股掛牌倒數計時！根據南僑食品在上交所的公告，將於5月6日進行網下、網上申購。南僑食品A股預計發行6,352萬9,412股，每股人民幣（下同）16.98元，預計募資總額將達10.79億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為9.91億元。將於5月7日公布中簽率、5月10日公告網上中簽結果。南僑成功上市後，將奪下台灣上市食品公司成功在A股掛牌的頭香，外界亦相當關注。

南僑食品在中國大陸市場耕耘已超過20年。根據財報，從2020年前三季來看，大陸業績占南僑營收比重高達57％，是主要營收來源。其中，食品製造部分占54％，餐飲部份占3％。

南僑在大陸有兩大事業體，一是油脂烘焙事業，由南僑食品集團上海公司管理，供應烘焙油脂、鮮奶油、冷凍麵糰、冰淇淋等產品；二是餐飲事業，由上海寶萊納餐飲公司管理，在當地已擁有不同風格的主題餐廳。

(工商 )