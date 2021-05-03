據路透社報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）2日表示，七大工業國組織（G7）考慮建立一個快速反應的機制，用以對抗俄羅斯單方面散播不實消息。
七大工業國將於3～5日在英國倫敦召開外長會議，這是2年來首度舉辦的G7外長面對面會議。拉布行前表示，英國「正促成G7合作設立一個快速反應機制」，以對抗俄國散播不實訊息。
拉布表示：「如此一來，當我們看到這些謊言、宣傳或假消息時，我們不會只是個別反應，而是團結一致反駁，並向全球各地民眾提供事實真相。」
(工商 )
據路透社報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）2日表示，七大工業國組織（G7）考慮建立一個快速反應的機制，用以對抗俄羅斯單方面散播不實消息。
七大工業國將於3～5日在英國倫敦召開外長會議，這是2年來首度舉辦的G7外長面對面會議。拉布行前表示，英國「正促成G7合作設立一個快速反應機制」，以對抗俄國散播不實訊息。
拉布表示：「如此一來，當我們看到這些謊言、宣傳或假消息時，我們不會只是個別反應，而是團結一致反駁，並向全球各地民眾提供事實真相。」
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