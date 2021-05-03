英國政府周日（2日）宣布，該國將加碼提供1,000台呼吸器給印度，希望幫助該國度過疫情升溫、醫療體系崩潰的難關。

過去十天以來，印度每日新增確診病例皆突破30萬人，凸顯該國疫情惡化的事實。英國政府先前已同意寄送600台醫學設備給印度，包括呼吸器與氧氣濃縮機（oxygen concentrator ）。

截至3日為止，印度新冠肺炎確診病例超過1,990萬人，死亡逾21.8萬人，確診人數在全球排名第二，僅次於美國。

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