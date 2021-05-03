印度疫情惡化 英國承諾再寄一千台呼吸器 09:212021/05/03 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府周日（2日）宣布，該國將加碼提供1,000台呼吸器給印度，希望幫助該國度過疫情升溫、醫療體系崩潰的難關。 過去十天以來，印度每日新增確診病例皆突破30萬人，凸顯該國疫情惡化的事實。英國政府先前已同意寄送600台醫學設備給印度，包括呼吸器與氧氣濃縮機（oxygen concentrator ）。 截至3日為止，印度新冠肺炎確診病例超過1,990萬人，死亡逾21.8萬人，確診人數在全球排名第二，僅次於美國。 印度新冠暴衝 恐怖最高峰提前來襲 感染人數恐高出50倍 疫情助攻 自行車族群業績續旺可期 (工商 ) #該國 #呼吸器 #印度 #疫情惡化 #英國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全美瘋股票 資產占比創高 04:102021/05/03 全球財經 疫情升溫手機報稅夯 已有30萬戶完成報稅 09:432021/05/03 財經 台股跌逾百點 台積電失守600元 航運、面板兩樣情 09:132021/05/03 財經 歐洲勞動節 民眾示威爆警民衝突 04:102021/05/03 國際大事 《商情》憂供不應求 紐約鈀金觸及3000美元 09:442021/05/03 財經 印度等60國要求 釋出疫苗專利權 04:102021/05/03 國際大事 《國際社會》印企大亨呼籲 快限縮經濟活動救人命 09:272021/05/03 財經 報價走堅、法說題材 台塑、台聚集團族群攻堅指標 10:082021/05/03 財經 搶東奧門票 洪總帶頭打疫苗 04:102021/05/03 運動天地 北市居家隔離創新高 擬防疫升級 04:102021/05/03 焦點要聞 諾富特群聚感染人數比部桃多... 本土再增四確診病例 04:102021/05/03 財經要聞 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 英特爾再狠砸2800億蓋新廠 復仇行動從這裡展開 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 沒人希望台灣發生戰爭 劉德音：美不應試圖改變供應鏈 - 財經 - 中央社 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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