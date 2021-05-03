演出《花樣少年少女》和《白色巨塔》等劇走紅的唐治平，擁有精壯好身材，還出過2本寫真書，但近年作品銳減，去年底現身時更明顯暴瘦。3月11日下午1點多，本刊直擊他現身在台北市大安區，比上次曝光又瘦了一些，只見他坐在公園閉著眼睛，轉動手上的泰國佛牌項鍊，口中還念念有詞，虔誠的模樣像是在誦經。

三月十一日下午一點多，本刊記者在台北市大安區街頭，巧遇消失在螢光幕已久的唐治平，穿著休閒的他，身型以以往消瘦許多，只見他邊走邊轉動手上像是泰國佛牌項鍊的物品，從騎樓往馬路上走去，接著繞過捷運出入口走回騎樓，期間他不停地轉動手上的佛牌，還時不時扭動頸部。

左手不時放到後頸抓癢的唐治平，坐下後仍不停地旋轉佛牌，更閉上眼默念經文。（圖／本刊攝影組）

十幾分鐘後，唐治平來到一處公園站定位，繼續轉動佛牌並扭動頸部，有時還抓抓脖子。本刊記者仔細一看，他的脖子上有大面積的疤痕，像是患了皮膚炎。

唐治平在公園選定一處石階坐下後，先喝了兩口飲料，接著閉上眼睛、低頭繼續轉動佛牌，口中還念念有詞，像是在誦讀經文，模樣相當虔誠，但也引起不少路過行人的注目。直到一點二四十分左右，他起身戴上佛牌項鍊，用雙手梳理了頭髮才離開公園。

昔日身材精壯的唐治平，曾有「台劇男神」之稱。（圖／報系資料庫）

除了曾被譽為「台劇男神」，唐治平還有「倒數第二個男友」之稱，丁寧、胡晴雯及張鈺凰與他分手後，都陸續嫁人，其中和他交往五年的宋紀妍，更成了新東陽少奶奶。而他與丁寧相差七歲的姐弟戀，當年也是轟轟烈烈，分手後丁寧坦言一度相當痛苦，但多年後兩人已回歸好友身分，二○一五年還一同演出電影《心靈時鐘》。雖然唐治平自稱是「不婚族」，但相信除了靠宗教慰藉，有朝一日還是能找到屬於他的幸福。

唐治平在《花樣少年少女》中演活搞笑的「梅田老師」一角，讓觀眾印象深刻。（圖／翻攝自YouTube）

和丁寧分手後，唐治平曾與對方合作電影《心靈時鐘》。（圖／報系資料庫）

(中時新聞網)