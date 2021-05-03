身高一百八十四公分的唐治平，昔日身材精壯，還出過兩本寫真書，十多年前因為演出《白色巨塔》及《花樣少年少女》等夯劇走紅，當時更有「台劇男神」的封號。不過，二○一九年他與民視「鳳凰藝能」簽約後，僅拍了幾部作品，去年底他受訪時直言，已經兩年沒演戲，還欠下百萬元債務，本刊更直擊他體態消瘦以往瀟灑模樣不再，讓粉絲相當不捨。

張家輝2013年在電影《激戰》大秀苦練多時的肌肉，但去年10月被港媒拍到現身街頭，身材明顯消風，雙頰凹陷，健康令人擔憂。而另一位同樣是男神等級的余文樂過去以精壯身材，成為不少女性心目中的男神，不過結婚生子後，身型逐漸呈現幸福肥的模樣，近期才又開始鍛鍊身材中。

而王力宏也曾為了在2019年的巡迴演唱會中秀肌肉，多管齊下積極練出精實身材，近期他與周杰倫在活動中合唱《唯一》引起話題，而他一臉落腮鬍的頹廢大叔，與昔日猛男模樣相差極大。他除了發表新歌《我的心屬於你》外，近來投入科技教育開發，甚至親自研究科技產業動向與最新技術開發，跨領域的事業與外型一樣大變身。

張家輝（左）、余文樂（中）、王力宏（右）都曾是身材健美的肌肉男。（圖／翻攝自網路）

(中時新聞網)