出身嘉義貧寒農家的何振達，因小時候遭遇一場意外成為輕度肢障，經歷貧窮和殘疾的痛苦。長大後，他靠著修腳踏車和經營電子花車維生，雖然賺得不多，住家簡陋、還漏水，但40年多來，已捐出總價超過4千萬元的白米幫助艱苦人，「阿爸告訴我，只要有能力就要幫助他人，這是我和阿爸一種男子漢的約定。」

嘉義縣溪口鄉的午後時光靜謐純樸，一間簡陋平房的藍色鐵門外，貼了數張寫著「善舉移風」、「惠澤農友」的紅色海報，格外引人注目。本刊記者造訪時，屋內先是傳來一聲道地台語「等我一下」，不到3分鐘，一位滿頭灰髮的男子走了出來，他就是平日以修理腳踏車和經營電子花車為業的何振達。

何振達每年都會到農會買米捐給弱勢族群，40年來就捐出價值超過4千萬的白米。（圖／讀者提供）

64歲的何振達，人稱「阿達哥」，為了受訪，他特地換上襯衫和皮鞋，看來十分體面，阿達哥出生於溪口鄉一個小農村，有4個兄弟姊妹，因為家境清寒，排行老二的他，自有記憶以來，就是靠撿蕃薯過活，「我以前住的房子，就是古時候娶新娘時搭的棚子，一下雨就會淋溼，連祖先牌位也會沾上雨水，一家六口擠在一張雙人床，連翻身都沒辦法。」

身長在窮苦的環境，阿達哥的父親何火煉卻從小教育他，只要有微薄的力量，都要幫助他人，因為世上貧窮的人很多，因此當阿達哥自學修理腳踏車有一技之能後，他便開始捐助白米，一捐就是40年，總價超過4千萬；8年前，高齡92歲的何火鍊去世，臨終前告訴阿達哥「對的事，就要堅持做下去。」這句話深深烙印在阿達哥心中，他泛著淚光地說：「這是我跟阿爸男子漢之間的約定。」

何振達雖然不識字，但他相當有生意頭腦，不只修理腳踏車，也經營電子花車副業。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)