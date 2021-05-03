去年獲選為嘉義縣好人好事代表、人稱阿達哥的何振達，40年來捐超過價值4千萬的白米，出身清寒的他，一家六口只能住在早期娶新娘的棚子裡，8歲那年從樹上跌落摔斷右手沒錢醫治，沒錢吃飯向有錢人家討食還被趕出去，但窮困並未打倒阿達哥，他反而發願：「自己苦過就好，不要讓別人也跟著苦。」

「這種窮苦的日子，沒經歷過的人無法想像，我連書都讀不了。」上小學後，阿達哥第6天在學校爬樹時，不慎摔斷右手臂，骨頭刺穿了肌膚，由於家裡根本無法支付醫藥費，只能為他簡單地塗抹草藥，造成他的右臂終生嚴重外彎，甚至無法施力，「所以我只能穿長袖遮住右手，免得被當成怪物。」這場意外，也中斷了阿達哥的求學之路。

出身窮困家庭的何振達，自小只能住在早期娶新娘的棚子，每每下雨都會淋得一身濕。（圖／黃威彬攝）

阿達哥回憶，有一次因為沒錢吃飯，餓到向別人討食，對方卻寧願把剩菜倒給豬吃，也不願施捨給他，「我當時心裡很難過，問自己『為什麼那麼窮？』手無法醫治、剩菜也沒得吃。」自那時開始，他便發願：「小時候受過的苦，我不要讓其他人也走過，只要有能力，我就盡力回饋社會，這是阿爸教我的。」

13歲那年，阿達哥在沒有師傅指導的情況下，自學謀得修理腳踏車的技術，如今他常開著一輛小發財車走遍嘉義各鄉鎮替鄉親修車，若是遇到殘疾或是老人，更是分文不取，義務幫他們把腳踏車修到好，只因他走過貧苦歲月，深知貧窮的不便，阿達哥說：「只要我能力所及，我一定會去做。」

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(中時新聞網)