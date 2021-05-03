嘉義縣溪口鄉民何振達（阿達哥）默默行善40年，他身體的殘缺，加上貧困的出身，他比誰都能體會身障者和窮人的不便，為了多賺點錢貢獻給社會，頗有生意頭腦的他，除了修理腳踏車、也經營電子花車，閒暇之餘還會去妻子開的檳榔攤顧店，就算自己住在破洞的鐵皮屋，他也不急著修理，「有些人都沒飯吃了，我至少還有棲身之所。」阿達哥善舉感動親友，大夥會一同做善事，希望社會越來越好。

阿達哥說，他曾幫一位窮困的國小男童付餐費，事後對方毫無音訊，他也沒放在心上，但20年後，某天家門前出現一名西裝筆挺的男子，拿出一疊現金向他致謝，「我那時才知道，對方就是當年那個小男孩，我對他說，我幫助你不是為了要得到回報，如果你有能力，就把那些錢拿給其他需要幫助的人。」

話雖如此，阿達哥還是遇過「恩將仇報」的人，「曾有個人向我借錢，還簽了借據，最後欺負我不識字就不還錢，我就當作做善事，做人不要計較那麼多。」

阿達哥與妻子生了兩男兩女，孩子長大後都希望父親能頤養天年，但行動派的他完全停不下來，「他們知道我只有這樣才會快樂。」阿達哥的善舉也感動了家人，一家人都投入捐款行列。10年前，阿達哥獲選為「建國百年百大芳草人物」，去年更榮登嘉義縣好人好事代表。為了遵守與父親的約定，步入花甲之年的他不輕言退休，「我不會有退休這一天，我賺的錢就是社會上的人所給的，取之於社會用之於社會，這是做人的道理。」

與阿達哥相識30多年的陳先生，一談起對方立刻豎起大姆指，「阿達仔的精神感染了大家，我們會一起去捐血、當志工，也會一起捐米幫助弱勢，幫助人的感覺會上癮。」他還大讚阿達哥是「溪口之光」，為窮人帶來一絲希望。

與何振達相識40多年的陳先生，談起他便豎起大拇指，大讚何振達是大善人。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)