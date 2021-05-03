費城人近兩戰都遇見倒楣事，5月初與紐約大都會3連戰，首戰1分險勝後他們的中繼投手阿瓦拉多(Jose Alvarado)遭到禁賽3場與罰款。第2戰更離譜，大都會居然在一次守備演出「原力觸殺」，只見游擊手林鐸(Francisco Lindor)伸出手來，完全沒碰到跑者就成功觸殺了，費城人該場只輸了1分。

Francisco Lindor turns two (?): pic.twitter.com/7KN45O7zJv — SNY (@SNYtv) May 2, 2021

第7局下半1人出局，費城人喬伊斯(Matt Joyce)敲出內滾，跑者麥卡勤(Andrew McCutchen)衝向二壘，大都會林鐸撿了球沒碰到麥卡勤就傳向一壘，一壘審判定安全上壘。但是大都會林鐸等人居然逕自跑回休息區，他們認為那是雙殺。主播都傻眼了。

每年5月4日是美國《星際大戰》原力日，就算林鐸是絕地武士，但一壘的喬伊斯仍是安全上壘的，怎麼會變成雙殺？主審和壘審在開會討論之後，宣布「雙殺」成立！費城人總教練吉拉迪(Joe Girardi)簡直無法置信。主審的理由是「麥卡勤偏離跑壘線而出局」「一壘審的判決錯誤」，所以改判雙殺。

吉拉迪不滿地說：「他明明是一直線跑壘的，直到不能再直了。」然而這類判決屬於執法者單方面認定，不允許重播挑戰。反而喬伊斯跑一壘是可以看重播的，主審看完重播就駁回了安全上壘的判決。

麥卡勤是四壞球上壘的，他本來可能被三振，但主審把一顆削邊的進壘球判定為壞球。換言之麥卡勤靠誤判上壘，最後也是被誤判而出局。主播不禁嘆道：「這場的判決真是一團糟。」

(中時新聞網)