竹聯幫文武堂大哥「神經祥」張家祥，前年被控率眾囚禁拍賣達人「阿邦師」在五星級飯店圍毆討債，驚動警方救人，引發軒然大波，但張早年涉入都更、毆打社區保全、恐嚇鄰居、暴力討債等案，最高法院去年判張有罪定讞，須入監服刑，結果張卻人間蒸發，台北地檢署已聲請沒收張的2筆交保金共105萬元，將發布通緝。

檢警調查，張家祥2000年成立竹聯幫文武堂，自任堂主，以北市中山區某舞廳為據點，藉由舞廳圍事保護費吸收幫眾，多次糾眾開槍鬧事，成為警方近年掃黑的重點對象。

檢警調查，2008年張家祥得知北市吳興街某祭祀公業欲出售225坪土地，建商想以每坪38萬元收購，張向祭祀公業管理人佯稱願以每坪40萬元購買，卻以芭樂票擔保，另逼建商以每坪60萬元買下土地，傳送簡訊「我總有一天會等到你」恐嚇建商。之後將土地轉賣獲利上億元。

2012年4月，張看社區保全不爽，把對方拖到廁所痛扁。有住戶協助保全逃離。張見住戶一家人外出吃早餐，張追到早餐店打鄰居，嗆聲「我在台北市做甚麼都沒人敢動，我有的是錢」，還率眾在鄰居門口伺機尋仇，破壞鄰居大門，鄰居嚇得10多天不敢回家，委託仲介賣屋。張無視警方站崗，監控到鄰居返家後，趁警方換班，教唆幫眾砸毀住處。

另張還持有改造手槍，涉犯擄人暴力討債等犯行。北檢2012年9月依組織犯罪防制條例、強盜、殺人未遂、妨害自由、傷害等罪起訴張家祥及幫眾20餘人。高等法院去年4月依殺人未遂、組織犯罪等罪判張應執行徒刑12年，強制工作3年，另傷害等罪判刑9月，得易科罰金。

張上訴最高法院，最高法院去年11月，針對張涉犯組織犯罪改判徒刑4年9月，強制工作3年，另槍砲、殺人未遂2罪，各改判3年9月、併科罰金18萬元、7年9月，並沒收7900多萬元不法所得，其餘上訴部分則駁回，全案定讞。

北檢因傳喚、拘提張未到案，認為張已逃匿，以張2011年、2012年因分別涉犯恐嚇、殺人未遂案件，獲北檢、北院諭知5萬元、100萬元交保，向北院聲請沒收獲准，將發布通緝。

(中時 )