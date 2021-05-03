南桃園地區今（3）日凌晨傳出大規模停電，包括中壢、內壢、楊梅、南崁、大園、平鎮、八德、蘆竹等地區都受到影響，甚至有民眾被困在電梯內，台電緊急搶修，截至清晨6時左右已復電。停電後，前桃園市議員王浩宇手機不斷響起，民眾紛紛向他反映停電，他對此表示，「原來，很多人還不知道我已經不是議員了」。

桃園發生大停電事件，有民眾在社群網站反應，除了住家無電可用之外，行動電話通訊及上網也受到影響。此外，中壢工業區也傳出工廠企業用戶一度斷電30分鐘的情況。至於停電原因，台電指出，位於內壢地區的16萬瓦高壓電供電設施跳電，因此造成中壢、內壢大停電。

南桃園地區凌晨大停電，住戶崩潰、工業區受波及。（圖／翻攝我是中壢人臉書）

王浩宇凌晨在臉書表示，因為手機一直響，才知道是中壢疑似大停電，一個小時內就收到20個民眾的反映，「原來，很多人還不知道我已經不是議員了。」但唯一的好處是，現在可以放心睡覺，若是以前，可能要回到天亮。

對此，網友在王浩宇PO文下方留言表示，「這就是一種信任」，鼓勵他勿忘初衷，從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，也有人笑說，「搞不好就是罷免你的那群人」「會不會是在做夢？」另也有網友好奇，「為何你的前選民知道你的手機號碼？」「沒電為什麼要議員？不是找台電？」

(中時新聞網)