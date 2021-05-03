《日股》日本股市 3至5日休市3天 07:452021/05/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢連續假期，3日憲法紀念日，4日綠之日，5日兒童節，故日股3至5日休市3天，6日正常交易。 嘉縣新塭嘉應廟 5月8日衝水路迎客王 北市居家隔離創新高 擬防疫升級 (時報資訊) #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #連續假期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 技壓龍王 鄭凱文7局無失分 04:102021/05/03 運動天地 超狂！押航運10元抱到80元 老手曝他做對1件事 00:032021/05/03 財經 台股五月天 名師喊攻萬八 04:102021/05/03 財經要聞 全美瘋股票 資產占比創高 04:102021/05/03 全球財經 燦籲民航局 外籍機師不能成破口 04:102021/05/03 焦點要聞 巴菲特續挺陸企 孟格重押阿里 04:102021/05/03 財經要聞 鴻海14日法說 聚焦五大議題 04:102021/05/03 產業．科技 五一長假 返鄉客擠爆北京西站 04:102021/05/03 產業財經 南投水土保持60周年 農村好物市集展成果 04:102021/05/03 地方新聞 五一點火 陸汽車銷量迎小高峰 04:102021/05/03 全球財經 宇峻 經典遊戲改版衝刺營收 04:102021/05/03 產業．科技 財經熱門新聞 旅印入境者 我集中檢疫加普篩 澳洲祭出5年重刑！印度大疫 台廠2成印籍員工確診 - 日報 16檔強勢股 5月主旋律 - 財經要聞 - 工商時報 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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