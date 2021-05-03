據悉，大型海運業者正準備全面性地，也就是不管什麼航線，櫃型或所承攬的貨物，將在六月份時一律上調運費。若屆時成真，這對已經賺得盆滿缽滿的海運公司而言，又可笑口常開地歡喜迎接新的旺季到來。

繼2020下半年運費暴漲最高達兩倍後，經過一段時間堪尚稱價格平穩期，據悉這些泛太平洋航線的船東，正準備要發布幅度不小的運費調漲通知(GRI)，並且將在六月一開始就要實施。

這種所謂的GRI，就是供不應求失衡下，一些國際大航運業者會先帶頭調漲貨櫃運費，故在一段時間內，就得需依照新的上漲價格來托運貨物，而且是各類型運輸品都將齊頭式地漲價。

總部位於瑞士的航運業者MSC，也恰好選在這個時機點左右出擊。MSC曾於4月26日宣布，由於東南亞到美國的出口貨量不斷增加，自己將於5月時，推出一條從越南直接拉貨到美國東岸的新航線。

這艘自由號（Liberty）預計於22日，將從越南頭頓（Vung Tau）港口首航，第一個目的地，會先到中國大陸的廣東鹽田，然後沿著太平洋向東航進，穿越巴拿馬運河航向美東的查爾斯頓（Charleston），薩凡納（Savannah）以及紐約。

然後，繼續東進航向大西洋，先經過埃及的蘇伊士運河後，經由新加坡返回越南頭頓。

赫伯羅特 (Hapag-Lloyd)這家德國貨櫃航運業者，就建議將亞洲至北美的貨櫃運費，每40呎可再漲個1200美元。目前，根據波羅的海航運指數（FBX）亞洲到美國西岸每40呎的運費，大概落在4,840美元。同時，運到美東的約在6,236美元左右。

如果，GRI一旦實施，將帶動指數走高。常理而言，若沒有與船公司簽約的貨主，勢必將付更高的費用，以確保自己海運艙位沒問題。

雖然，目前從亞洲到北歐每40呎運費，以及亞洲到地中海的FBX，均尚未出現明顯價格變化，其價位分別是7,734美元和8,053美元。不過，在GRI可能會實行下，貨主須支付的運費也勢必將要多出更多。

有家英國貨物承攬商表示，每個星期都有持續在關注這些航運指數表現，真得是一天一個價，一點也都不誇張。每當去航運業者那提起貨櫃現貨價時，這些業者總是笑不攏嘴。事實上，真正的貨櫃運費要比檯面上知道的報價，還要再多出一半左右。但是，還不能保證在中國大陸就一定可以順利裝櫃出貨。

至於中國大陸航運攬貨商方面，目前在五月底，從上海到位於倫敦東邊，也就是英國最大的貨櫃碼頭費利克斯托（Felixstowe），一只40呎貨櫃可以拿到俗又大碗的價錢，大概也要1.4萬美元左右。同時，還要再加上1500美金的櫃體保證金。真的是很難有什麼議價空間外，貨櫃場內可用的空櫃又很破舊。如果，對這個貴鬆鬆的運費猶豫不決，等到隔天可能就是過了這個村就沒這個店了。因為，價格基本上一定又會向上繼續走。

三月底長榮貨櫃輪卡在埃及蘇伊士運河事件，對全球同業與貨櫃調度的影響，或許還會延燒至第四季。因為，在近日舉行的全球貨主聯盟（GSA）線上研討會中，丹麥貨輪公司Vespucci Maritime就不諱言指出，長榮的船隻擱淺在運河長達近七天，全世界的航運要恢復正常化，少說還要四到六個月是跑不掉的。

另外，航運業界也認為，現今泛太平洋與亞歐這種誇張貴的貨櫃運費，至少還是會再維持個三到五個月的時間。若再明確地說，就是每條國際航線都會輪著漲成天價。回溯2020年時，先是泛太平洋現貨運費起漲，然後是亞歐航線的價格也起來了。依此推論，下一個就該輪到泛大西洋的航運現貨價了。

樂觀來看，若漲價風順利輪替，對於這些貨櫃船東來說，至少還有兩年的時間可以笑著數鈔票。事實上，這些國際航運業者，現也出現數十年來未見的營運榮景。

以香港的中遠海運（COSCO Shipping）來看，光是第一季的獲利就達27億美元。同時，營運規模位居全球第五大的ONE，這位日本同業首季也有18億美元的盈餘。

不過，市場還是在期待，全世界最大的貨櫃輪業者丹麥快桅（Maersk），將在五日所公布的第一季財報數字。

(時報資訊)