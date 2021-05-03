王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰經營的「CHECK inn雀客旅館」持續危機入市，近半年來大舉拓展據點，此次再宣布接手原ibis宜必思台北建北酒店，預計5月下旬以「雀客旅館 台北建北」試營運，成為品牌第4處據點，已是半年來接手經營的第3家旅館。

王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰2013年成立雀客旅館股份有限公司，承租位於台北市松江路的文彬大樓，改裝為65間客房的風格設計旅店，於2014年開幕。隨著去年起疫情衝擊國內飯店旅遊市場，在許多業者評估退場歇業之際，雀客旅館卻選擇逆勢拓點。

雀客旅館去年11月宣布接手原「日暉酒店 台北站前」精品設計旅館經營，該據點位於台北市襄陽路、鄰近228公園，開業僅3年、設有100間客房。雀客旅館於12月正式接手經營後，順應局勢以「防疫旅館」之姿重新開幕。

時隔僅4個月，雀客旅館宣布首度插旗台中，3月起入主台中中區的「1969藍天飯店」、更名為「1969藍天雀客飯店」經營。該據點前身為「藍天大飯店」，2013年由佳賀資產重新改裝翻修，並於2016年10月重新開幕，設有61間客房。

而「ibis宜必思台北建北酒店」前身為RF比提商旅，由華住酒店集團引進法國雅高酒店集團旗下經濟型酒店品牌，於2019年10月低調開幕。惟因疫情致使原先鎖定的海外觀光商旅主要客源完全停滯，因不堪持續虧損，已在3月底結束營業。

雀客旅館此次宣布自10日起正式接手原「ibis宜必思台北建北酒店」，預計5月下旬更名「雀客旅館 台北建北」試營運，成為品牌第4處據點。飯店設有5款房型、6～10坪不等的42間客房，預計每房每晚售價平日1600元起、周末2000元起。

(時報資訊)