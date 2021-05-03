梅雨季首波鋒面將在周三快閃通過台灣，氣象專家吳德榮表示，周三鋒面通過，帶來不穩定大氣，午後中部以北、東半部有陣雨或雷雨發生，南部也有降雨，之後周六、周日第二波梅雨季鋒面接近並通過，台灣各地也易有對流雨被激發。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周三(5日)梅雨季首波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北、東半部有局部陣雨或雷雨，南部也有局部短暫降雨；北台灣氣溫稍降。周四、五(6、7日)鋒面遠離，全台天氣好轉，白天暖熱早晚涼，但大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨。

吳德榮說，周六、日(8、9日)梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，鋒面結構也不強，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，北台灣氣溫稍降。

氣象局也指出，周三鋒面過境，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，鋒面影響時間不長，晚上之後西半部降雨減少，剩東半部有雨。周六、日另一鋒面來到台灣北部海面，是否過境台灣有待觀察，但屆時北部、東半部降雨機率提高，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。由於2波鋒面都是移動性的，對紓解水情效果有限。

氣象局今早發布台東縣大雨特報，受偏東風影響，今天東南部地區有局部大雨發生機率。午後西半部天氣較不穩定，山區易有局部短暫陣雨，近山區平地降雨機率提高。周二水氣減少，東半部雨區和雨量都減少，西半部山區午後陣雨範圍也縮小。

(中時新聞網)