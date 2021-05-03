紐約洋基成功在3連戰橫掃美聯爐主底特律老虎，終於站上5成勝率。洋基打線只攻下2分，但是克魯伯(Corey Kluber)此戰重拾賽揚獎的身手，登板8局無失分、飆10次奪三振，僅被敲2安，自責分率也降到3.03，終場2-0獲勝。這個系列賽對洋基最大的收獲就是兩位先發投手克魯伯、泰隆(Jameson Taillon)投出復活的氣勢。

這場是克魯伯生涯第100勝，「我感覺很棒，從頭到尾都在掌控之中。雖然那是我每場的目標，但不是每次都能這樣順利。這是偉大的成就，要靠隊友幫忙才能做到，總之是很酷的一刻。」

克魯伯在全盛期被稱為「機器人」，他即使狀況很糟也能保持冷靜，在印地安人9年平均3.17自責分率，拿過兩座美聯賽揚獎。可惜他在生涯關鍵年受傷，沒有簽到肥約就開始流浪。

老虎投手厄瑞納(José Ureña)也很厲害，7局只被敲3支安打。2局下洋基把握機會，捕手東岡(Kyle Higashioka)在得點圈有跑者時擊出致勝的二壘打，接著賈登納(Brett Gardner)高飛犧牲打多搶1個保險分。兩軍就這樣對峙下去，查普曼(Aroldis Chapman)第9局出來送老虎三上三下。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)說：「勝率回到5成當然是好事，我一向對我們的隊員有信心，也必須加快腳步朝著正確的方向前進。」老虎的疲軟打線讓洋基投手精神大振，包括王牌寇爾(Gerrit Cole)在內，洋基先發投手3場合計只失1分而已，查普曼還趁機賺了兩個救援。

(中時新聞網)