50歲性感女神鍾麗緹，是演藝圈出名的美魔女，不僅保持凍齡美貌，身材也是維持相當好，但近日她出席活動時，未P生圖被發現和官方發的精修圖差很大，下半身顯得臃腫，小腹還微凸，讓網友看了都驚呆。
鍾麗緹之前受邀參與深圳時裝周，穿上鵝黃色平口魚尾禮服的她，一出場就成為鎂光燈的焦點，不過由於剪裁過於貼身，直接曝露她的身材曲線，從網友曬出的未P圖可看到，她的下半身有些發福，粗腰寬臀加上小腹微凸，整體比例看起來像被壓縮，讓她顯得矮了不少。
不少網友看了都大嘆女神崩壞，「太胖了」、「這是示範孕婦裝嗎」、「好大隻呀」，但也有人認為是衣服和拍照角度的問題，她已經算是保養得很好了。鍾麗緹是公認的凍齡女神，雖然已是三個孩子的媽了，但逆齡美貌和火辣身材，完全不輸年輕女孩。
而鍾麗緹曾透露自己三餐均以清淡飲食為主，堅持少油少糖少鹽，加上多喝水，並養成每天運動的習慣，早睡早起、吃得好、鍛鍊得好，自然就能維持凍齡外貌。
鍾麗緹當年因出演大陸實境秀《如果愛》，與小12歲男星張倫碩假戲真做，並於2016年完婚，而她在嫁給張倫碩前，曾有過2段婚姻並生下3女，不過張倫碩愛屋及烏，對3個繼女視如己出，讓鍾麗緹相當感動，在兩人結婚一週年時，將3個女兒全都改姓張。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。