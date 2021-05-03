50歲性感女神鍾麗緹，是演藝圈出名的美魔女，不僅保持凍齡美貌，身材也是維持相當好，但近日她出席活動時，未P生圖被發現和官方發的精修圖差很大，下半身顯得臃腫，小腹還微凸，讓網友看了都驚呆。

鍾麗緹之前受邀參與深圳時裝周，穿上鵝黃色平口魚尾禮服的她，一出場就成為鎂光燈的焦點，不過由於剪裁過於貼身，直接曝露她的身材曲線，從網友曬出的未P圖可看到，她的下半身有些發福，粗腰寬臀加上小腹微凸，整體比例看起來像被壓縮，讓她顯得矮了不少。

鍾麗緹日前受邀出席深圳時裝周。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

鍾麗緹被指下半身擁腫。(圖／翻攝自東網)

不少網友看了都大嘆女神崩壞，「太胖了」、「這是示範孕婦裝嗎」、「好大隻呀」，但也有人認為是衣服和拍照角度的問題，她已經算是保養得很好了。鍾麗緹是公認的凍齡女神，雖然已是三個孩子的媽了，但逆齡美貌和火辣身材，完全不輸年輕女孩。

而鍾麗緹曾透露自己三餐均以清淡飲食為主，堅持少油少糖少鹽，加上多喝水，並養成每天運動的習慣，早睡早起、吃得好、鍛鍊得好，自然就能維持凍齡外貌。

鍾麗緹遭指沒腰身，小腹還微凸。(圖／翻攝自小紅書)

鍾麗緹當年因出演大陸實境秀《如果愛》，與小12歲男星張倫碩假戲真做，並於2016年完婚，而她在嫁給張倫碩前，曾有過2段婚姻並生下3女，不過張倫碩愛屋及烏，對3個繼女視如己出，讓鍾麗緹相當感動，在兩人結婚一週年時，將3個女兒全都改姓張。

(中時新聞網)