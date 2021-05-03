伊朗外交部長查瑞夫在外洩錄音中抱怨內部權力鬥爭，最高領袖哈米尼今天公開指責此事。報導指出，此舉勢必助長強硬派加大力道攻擊查瑞夫，使他的政治前途籠罩陰霾。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在上週外洩的錄音中對已故革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）生前權勢多所抱怨。半島電視台（Al Jazeera）報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天在電視轉播演說中對此感到「驚訝、遺憾」，但沒有直接點名查瑞夫。

哈米尼說：「部分評論附和敵人懷有敵意的說法，附和美國的說法。」他指的是反伊朗媒體將錄音外洩。

總部設於倫敦的波斯語衛星新聞頻道伊朗國際電視台（Iran International）4月25日播出全長約7小時訪談錄音其中3個多小時內容。

根據播出的錄音，查瑞夫說他一再「犧牲」外交，以成全他口中的「軍界」。他指的是伊斯蘭革命衛隊（IRGC），尤其是蘇雷曼尼生前領導、革命衛隊中負責海外行動的聖城部隊進行的軍事行動和政治活動。

查瑞夫還說，伊朗2015年與列強簽署核子協議後，蘇雷曼尼曾赴俄羅斯試圖破壞協議。他並且抱怨，有許多事情他都被蒙在鼓裡，包括伊朗在敘利亞和伊拉克的軍事行動。

哈米尼今天提到，華府對德黑蘭日增區域影響力向來抱持反對立場，強調這是為何美國前總統川普2020年1月下令在伊拉克首都巴格達暗殺蘇雷曼尼的原因。

他說：「我們不應該發表會傳達附和美方說法意涵的言論，不管是針對聖城部隊或針對蘇雷曼尼烈士。」

哈米尼指出，伊朗外交政策由伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）制定，外交部只負責執行。最高國家安全委員會由統治集團不同派系最高階官員組成。

德黑蘭政壇強硬派本已氣燄高張，最高領袖如此表態勢必助長他們進一步攻擊查瑞夫和總統羅哈尼（Hassan Rouhani）政府，也會要求查瑞夫辭職。

儘管目前看起來查瑞夫不太可能辭職，尤其他的任期只剩幾個月，而且伊朗持續針對核子協議在奧地利維也納展開談判。但是最高領袖的責備恐將使他的政治前途烏雲罩頂。

查瑞夫在立場中間但弱勢的改革派中人氣相對高，他已多次表達沒有角逐6月總統大選的野心。職業外交官出身的他先前曾表示，自己可能志在繼續為外交部效力，或是卸下官職到大學教書。

查瑞夫今天稍早懇求蘇雷曼尼的家人針對外洩錄音可能造成的傷害原諒他，強調他沒有私下批評蘇雷曼尼的意思。查瑞夫推崇蘇雷曼尼生前致力於阿富汗和伊拉克和平，並且對抗激進武裝聖戰團體伊斯蘭國（IS）。

在哈米尼表態後，查瑞夫另一則推文說，最高領袖的談話已為這起論戰劃下句點。他說，自己「開誠布公的經驗傳承」被人外洩，連哈米尼寧靜的內心都遭到打擾，他為此感到抱歉。

羅哈尼本週稍早曾表示，外洩錄音事件是伊朗敵人企圖分化，並且於各方在維也納致力解除伊朗所受制裁之際進行破壞。他已下令情報部門調查是誰將錄音內容外洩，司法機關和國會也正就此進行調查。

此外，羅哈尼已將他的顧問、總統辦公室戰略研究中心（Center for Strategic Studies）主任阿什納（Hesamodin Ashna）免職。查瑞夫當時受訪由阿什納安排。

(中央社)