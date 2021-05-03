KD misses the potential game-tying 3 pic.twitter.com/qTUx4475Hi — Bleacher Report (@BleacherReport) May 2, 2021

公鹿「字母哥」阿提托康波3日傷癒復出隨即攻下全場最高49分，外加8籃板、4助攻、1抄截、3火鍋，表現完全壓過連兩場轟下42分的籃網明星前鋒杜蘭特，杜蘭特更錯失最後追平三分球，籃網114比117苦吞2連敗，也把東區龍頭席位讓給七六人。

「籃網的球員很棒，包含杜蘭特、厄文、傑夫格林都很優秀，杜蘭特是歷史上最優秀的得分手，但我們在比賽當中很努力，打出不錯防守與轉移球，」阿提托康波表示，「這場比賽勝利並不代表什麼，我很高興贏球，但例行賽勝利沒有意義。」

雙方打到最後1分12秒，公鹿靠著阿提托康波上籃，取得117比112領先，儘管厄文最後57秒上籃追回兩分，可惜接下來籃網最後兩波攻勢全都無效，尤其是杜蘭特槍響同時的三分出手難度很高，這球直接彈框而出，籃網無奈落敗。

公鹿除了阿提托康波爆炸性演出，米德頓也拿26分、11籃板及6助攻，哈勒戴18分，福布斯12分；厄文則替籃網貢獻20分、7籃板及6助攻，沙梅特17分，布雷克葛瑞芬11分，狄安卓喬丹10分、11籃板，籃網目前43勝22敗，雖跟42勝21敗的七六人之間沒有勝差，七六人卻以些微勝率領先搶占東區龍頭。

(中時 )