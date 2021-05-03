華航諾富特飯店「斜槓」兼做防疫旅館，反成新冠病毒溫床，陸續爆發的本土個案全與諾富特員工有關。包括案1127、1128、1129與1129的家人案1134、1135、1136，這6人自4月23日至4月29日的一周內，足跡遍布5縣市。醫師蔡賢龍整理一份「確診者足跡表」，除了供自己看診參考，也公開分享，獲大量網友轉發。

振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍製作的足跡表，僅一晚就有逾千人分享，連臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」也分享，呼籲民眾檢視行程，若與確診者重複，務必做好自主健康管理，一旦出現症狀，立即赴指定醫院就醫、採檢（不可搭乘大眾運輸工具）。

這份足跡表詳列6名確診者於4月下旬的相關足跡，因工作及住家關係，行程大多集中台北、桃園；也有到新北永和一間餐廳用餐。另外案1129與先生（案1135）去了嘉義、雲林旅遊，甚至和中正大學師生同桌吃飯，足跡一下子從北部擴及到南部，全台人心惶惶。

目前監測截止日多以5月12日為主，也就是即起10天將是關鍵，若出現其他感染源不明的本土個案，恐怕疫情難以樂觀。

醫師蔡賢龍製作足跡表，獲網友轉發。（翻攝蔡賢龍臉書）

(中時新聞網)