小編今天（3日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是韓國大廠三星傳出為確保每筆貨都能準時裝船運出，與韓新遠洋（原現代商船）簽下美西每大箱七千美元、美東1.1萬美元，高出合約價倍數的年約；航運業者指出，現在是有史以來最好的時候，第二季不會比第一季差，第三季市場進入傳統旺季，即使運價回落，因為船期回穩走順，船隻周轉率提高，船公司業績有機會更好。

【1】歐美線5月航班幾乎全滿 貨主搶艙。

貨櫃船運市場美國線5月開始新年度長約，規模較小的攬貨公司坦承，船公司首次以簽了也拿不到艙位婉拒簽約，只能按現貨價出貨；此外，韓國大廠三星傳出為確保每筆貨都能準時裝船運出，與韓新遠洋（原現代商船）簽下美西每大箱七千美元、美東1.1萬美元，高出合約價倍數的年約；目前歐美線5月的航班幾乎全滿，已有貨主以1.5萬美元搶艙。

【2】半導體產能供不應求 矽晶圓廠旺到明年

半導體產能供不應求，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠的晶圓廠產能利用率均達滿載，加上新增產能陸續開出，矽晶圓需求強勁回升，繼日本勝高（SUMCO）表示矽晶圓今年以來供需呈現相當緊繃狀態，日本信越（Shin-Etsu）預估大尺寸矽晶圓最快在2022年後半將陷入短缺，並已與客戶洽談漲價。法人看好環球晶、台勝科、合晶、嘉晶營運一路旺到明年。

【3】台股五月天 名師喊攻萬八

台股強勢攻堅，4月29日再創17,709點歷史新高後拉回，月K線連六紅以及全月成交值達8.52兆元新高量；投資專家看全球資金行情持續、台股首季GDP及上市櫃獲利佳，有利於5月維持類股輪動上揚格局及攻堅萬八行情，指數區間萬七到萬八雙關卡間高檔震盪。

【4】10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐

被動元件廠今年將有十家公司進行董事改選，龍頭廠國巨公告董事候選人名單，六席董事、三席獨立董事幾乎是原班人馬，僅旭昌興業一席代表人由前財政部長顏慶章，取代現任代表人林來福。同集團的凱美預計補選一名獨董，曾任台新投信董事長吳火生入列候選人名單。根據統計，今年有十家被動元件廠改選董事，包含國巨集團的國巨、奇力新、禾伸堂、元炬、日電貿、天揚、鈞寶、艾華、永利聯合、斐成等，股票最後過戶日落在3月26～4月26日。

【5】陸面板3雄 未來3年大擴產

京東方董事長陳炎順表示，不會再投資新的高世代線LCD面板產能，華星光電和惠科在現有新產線投資完成後，也沒有新的LCD面板生產線投資。雖然不再進行新的LCD面板生產線投資，但是大陸面板廠仍在既有廠房內擴充產能。

(中時新聞網)