針對珍愛藻礁公投，民進黨立委洪申翰昨(2)日在臉書中指出，環團過去為了拒絕三接開發所提出的「在向海離岸五公里的範圍內，海底都是藻礁」說法，恐怕並非事實，並貼出數據佐證，表示離岸超過1.5公里外，就已經找不到藻礁了洪申翰表示，希望提出正確的數據可以協助雙方尋求雙贏的做法與方案；對此，潘忠政也透過臉書反駁。

洪申翰表示，目前的三接開發案中，已經把岸上潮間帶生態豐富的G1、G2區（就是現在大家看得到的大潭藻礁照片，都是來自G1、G2區）迴避掉了；但目前還留有爭議的問題是，離岸的工業港，到底還會不會破壞海底下藻礁礁體或生態？要回答這個問題，就必須要先弄清楚海底下的藻礁，到底分佈到離岸多遠？

洪申翰指出，這一直都是最關鍵的問題。護礁團體也一直以這個論點，作為最直接拒絕現在這個離岸方案的論述跟主張；針對該問題，護礁團體認為，他們不能接受這個方案，因為在向海離岸五公里的範圍內，海底都是藻礁（或生物礁體，後來說法改成藻礁生態系），所以工業港還是會大幅破壞藻礁。

但這個說法正確嗎？洪申翰貼出資料指出，珍愛藻礁所引用的說法來自台大海洋研究所的一篇碩士論文；論文第59頁提到，「⋯在側掃聲納影像中的右側區幾乎為藻礁地形，向海延伸的範圍至少5公里⋯」；但洪申翰指出，事實上該敘述並非在描寫目前三接所在的大潭藻礁海域，而是大潭北邊觀音段的白玉藻礁海域。

洪申翰也指出，目前經濟部釋出的大潭海域海底探鑽資料顯示，大潭藻礁礁體的厚度越往水深處大致呈現遞減的明確趨勢，離岸越遠鑽探到的礁體厚度越薄，水深超過15米（在工業港內離岸1.2公里）礁體就呈現不連續、零星的分布，「水深超過18米（離岸約1.5公里）的區域，鑽探結果就沒有礁體，而是黏土和沙，下方就是沈積岩海床了。」

洪申翰貼出數據指出，離岸超過1.5公里後便探勘不到藻礁。(圖/翻攝自洪申翰臉書)

洪申翰表示，以目前的科學數據顯示，大潭藻礁確實在海底是有存在，大概在離岸1.4公里處還有零星發現，「但向海延伸5公里的說法恐怕不是真實」；而洪申翰指出，他揭露這些資訊不是為了要攻擊誰，而是為了尋求雙贏的作法跟方案，找到更多的機會跟空間。

而對於洪申翰「離岸1.5公里後即無藻礁」的說法，珍愛藻礁公投召集人潘忠政昨晚在臉書回應表示，感謝洪委員拿出數據理性討論，而對於洪的說法，潘忠政指出，桃園藻礁自古以來就是珊瑚和造礁藻競合生長，離岸1.5公里外就算沒有藻礁，仍有其他礁體，但就算不是藻礁而是珊瑚礁或其他生物礁，都屬生態系的一部分，資深環保人出身的洪委員應該可以理解此中保育的要旨；以此判斷，當中選會開聽證會要求明確界定遷出範圍，從生態系的角度來評估，界定到外海5公里應為常識之舉。

針對三接案的開發爭議，行政院也提出了「三接外移替代方案」，建議工業港再往外海推移，避免藻礁受到破壞，希望能創造藻礁與三接共存的雙贏局面，預計近期政院與執政黨立委及總統府溝通後，就會對外公布評估方案結果。

但對於該方案，昨日參與藻礁公投的台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅回應表示，在1日已表明「關於替代方案，原址外推（外移）方案，從來就不是聯盟可接受的方案」，明確拒絕了政府的「外推方案」，並表示藻礁公投的主文是要求三接遷離大潭藻礁海岸及海域，政府不該駝鳥心態面對，而是應具體評估遷離方案。

(中時新聞網)