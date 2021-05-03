美國中情局（CIA）公布2021全年全球人口生育率預測，在227個國家或地區中，台灣位列227名，排名世界倒數第一，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，面對少子化，前總統馬英九視為「國安問題」全力改善，出生人口數逆勢上揚，現在總統蔡英文執政後，大內宣、大外宣震天嗄響，但是出生人數大幅下跌，這一點「蔡英文真的很不如馬英九」。

美國中情局日前公布2021年全球生育率預測，台灣位居最後一名，羅智強今（3日）在臉書發文表示，好棒棒的「台灣難波萬」，再多的大內宣，也掩蓋不了蔡英文讓台灣「生不如死」的事實。去年開始，台灣出現「出生率低於低亡率」的「生不如死」現象，到底為什麼，年輕族群不生小孩，有說是經濟的壓力，有說是房價的高漲，有說是貧富差距變大失去了向上流動的機會，有說兩岸緊張台灣變得「不安全」。

羅智強認為，這些都是因素之一，重點是這些因素加總起來，年輕人漸漸失去了安全感和未來感。2016政黨輪替前，面對少子化，馬英九視為「國安問題」全力改善，出生人口數逆勢上揚，2012年還有22.9萬出生人口的高峰，那時候大家覺得馬政府「很軟」，但是一個專心治國、節制權力，不會欺負人民的政府，反而讓大家比較放心生小孩。

蔡英文執政後，羅智強感嘆，大內宣、大外宣震天嗄響，但是出生人數大幅下跌，去年居然只有16.5萬名新生兒，比起2015年少了幾乎5萬，生小孩也是一種投票，是對台灣未來的投票，是放不放心迎接下一代的掂量，這一點「蔡英文真的很不如馬英九」。

(中時新聞網)