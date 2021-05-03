鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)公告2021年首季財報，雖受步入淡季影響，但受惠三大業務營運良好，相較去年同期受疫情衝擊、比較基期較低，使歸屬母公司稅後淨利31.88億元（人民幣，下同）、年增達70.71％，每股盈餘（EPS）0.16元。

工業富聯首季合併營收983.78億元，季減34.07％、年增22.89％，營益率3.65％，低於去年第四季6.53％、優於去年同期2.63％。歸屬母公司稅後淨利31.88億元，季減63.03％、但年增70.71％，每股盈餘0.16元，低於去年第四季0.44元、優於去年同期0.09元。

工業富聯表示，相較於去年同期受疫情影響延後復工，今年應對疫情措施得宜，受惠柔性生產、自主研發，精益管理和全球化布局效益顯現，整體經營情況持續看好，包括通訊及行動網路設備、雲運算、工業互聯網3大業務，首季營收及獲利表現均優於去年同期。

工業富聯首季扣除非經常性損益的歸屬母公司稅後淨利28.66億元，季減62.83％、仍年增達59.34％。歸屬上市公司股東淨資產1068.42億元、年增2.98％，營運現金流入72.85億元，較去年同期流出4.87億元大增，負債比進一步下降，抵抗風險能力增強。

展望後市，工業富聯表示，未來將進一步向核心元件、精密模組垂直整合模式邁進，掌握核心技術與核心裝備，形成自主可控的完整產業鏈，推動毛利提升。智慧終端方面除了手機、穿戴等裝置外，亦布局智慧家居領域，長年產品研發及技術創新可望迎來收穫期。

(時報資訊)