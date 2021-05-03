經過三天連假，今（3日）台北股市開盤下跌61.14點，以17505.52點開出，並持續走低跌逾百點，聯發科開低以1175元開出，台積電跌破600元大關，航運股的長榮、陽明雙雙站上80元，鋼鐵股的中鋼開高站上40元，面板股走跌，友達、群創及彩晶跌幅逾7%。

上周四（29日）台股雖在盤中創下17709.23點新高，但盤中面板、航運類股賣壓出籠，終場小跌0.87點，以17566.66點作收，成交值5408億元，為史上第二大量，月K線連六紅以及全月成交值達8.52兆元新高量。

周四聯發科受惠於第一季財報亮眼，且宣布未來4年加發16元現金股利激勵，開盤即跳空漲停，以新高1185元一盤到底，近期熱門航運股開低走高，航運三雄長榮、陽明、萬海都拉尾盤收紅，休息多日的鋼鐵股走揚，中鋼收盤上漲1.1元收在39.3元，中鴻、燁輝、新光鋼等多檔鋼鐵股都漲停。

周四台股多檔表現亮眼，但電子股表現平平，面板股開高走低影響下，大盤表現虎頭蛇尾，三大法人賣超79.19億元、外資賣超63億元、投信賣超18.5億元、自營商買超2.3億元。

周五美股四大指數同時收黑，科技、半導體股獲利回吐，加上印度新冠肺炎疫情肆虐，經濟重啟類股受到影響，道瓊下跌185.55點（或0.54%）至33,874.85點，標普500跌30.30點（或0.72%）至4,181.17點，那斯達克指數挫119.82點（或0.85%）至13,962.68點，費城半導體跌93.51點（或2.92%）至3,108.99點。

由於美股近兩個交易日走弱，且出現新冠肺炎疫情變數，法人認為短線可能出現高檔震盪，但長期仍維持多頭格局。

(中時新聞網)