當沖降稅是否延續？台股當沖買賣金額於4月29日創歷史次高、達4024億元，周平均當沖比攀升至36.59%、創下歷史新高。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)表示，強心針可以救急，每天打強心針會如何？大概沒有臨床的答案，因為沒有正常的醫生會如此嘗試，也因為醫學上沒必要，更怕心臟衰竭。

陳(沖)指出，四年前，當沖降稅在立法院臨時會卡關未定時，我在媒體發表「當沖降稅剎車也算好事」一文，表明當沖(Day trade)針對同一金融工具在同一日內，一買一賣，沖抵結清，國際市場常見。但股市參與者，有長期持有者，有短中期待沽者，也有極短線進出者，如政府擬將證券交易稅減半，以鼓勵當沖多於鼓勵長期持有，也應大聲宣示，說明理由，並針對因此增加股價的震盪、影響集中市場發現價格的功能，予以評估。可惜專欄文章發表後，在一片「呼應民意」、「民生法案」的加持聲中，也因為當時股市價量不振，當沖降稅在落日條款的掩護下，仍然過關，雖然獨步全球，但也算是一種急救措施。

時光荏苒，當沖占股市交易的比率由四年前的不到1成，發展到今日的4成以上、甚至近日的6成多，當沖成交總額也由不足千億，飆至近5千億，急救了4年，這種「動員戡亂時期臨時條款」，居然還要繼續延長5年？主管官員對自己所謂「證交稅中性」的矛盾說詞，捫心自問是否應該收回？部分媒體的質疑、以及股市名嘴「股市變得像賭場」的論調，應該反射了相同的心情。

陳(沖)表示，我不反對當沖，也不反對投機，因為Day trade及Speculation，都是資本市場的常態與必要元素之一，但有差異性甚至有歧視性的證交稅，只會加劇市場功能的扭曲，誤導投資人的心態，值得三思。

股票市場價量不振，甚至奄奄一息，不得已施打強心針，就像急診室內爭取治療時間一樣，可以理解。但打了4年強心針的股市，還要再打5年，股市不僅像賭場，氣氛上更像安寧病房，這樣好嗎？

(時報資訊)