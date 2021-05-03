洛杉磯道奇3日大爆發，他們對上國聯中區一哥釀酒人，全場猛敲18支安打攻下16分，包括隊史20年來首次單場兩發滿貫炮。其中15分是由普拉克(AJ Pollock)、貝提(Matt Beaty)兩人打出來的，普拉克單場8打點，貝提7打點，他們前4局打完即以11比1大幅領先，終場以16-4踏平釀酒人主場。

道奇兩局轟兩支滿貫全壘打。（MLB臉書）

總教練羅伯茲(Dave Roberts)開玩笑說：「我很希望把這場的比數分一些給前幾場比賽，可惜棒球沒辦法這樣。總之今天打得很棒。」這是道奇與釀酒人4連戰最後一場，道奇已連輸3場，前兩戰都只打1分，第4戰一口氣全討回來。

道奇大概連輸3場很不甘心，首局上就攻到滿壘，第6棒貝提打回1分之後，第7棒的普拉克轟出滿貫全壘打！2局上道奇再度打到滿壘，又是輪回貝提，這次他決定獨吞，瞄準第一顆滑球奮力一擊，滿貫全壘打！隊史前一次雙滿貫轟是在2000年5月對戰馬林魚。

這是釀酒人先發投手貝丁傑(Alec Bettinger)在大聯盟初登板，他總計4局被打11分，挨兩支滿貫炮，沒有送出任何三振，成為史上最慘烈的大聯盟處女秀。貝丁傑說：「這種比賽會讓人保持謙卑。」貝丁傑退場之前又遭貝提追加兩分打點，普拉克於換投之後再轟1發3分彈。其實貝丁傑有機會在首局不掉分，當時貝提兩出局滿壘打成內滾，但是貝丁傑第一時間沒撿到，讓貝提溜上壘（紀錄上是安打）才造成後面的大失血。

(中時新聞網)