周男雖偷渡來台，恐在台服刑後遭遣返大陸。（台中港務警察總隊提供／王文吉台中傳真）

大陸1名33歲周姓男子，4月30日從福建省乘橡皮艇，花費近13小時橫越俗稱「黑水溝」的台灣海峽，抵達台中港，爬上岸後向路人求助遭逮，消息傳出，引發網友熱議「橡皮艇也能開過來，太扯了」、「海巡弟兄會不會被盯爆啊！」。對此，海巡官員透露，以往偷渡來台有「兩船並行」和「大船放小船」兩種方式，懷疑周男有人接應，海巡也將回溯雷達，了解周男的偷渡路徑，如有人員失職將議處。

周男3天前成功偷渡至台中港，由於現場沒有任何人車，便一直躲在上岸處，直到隔日凌晨2時許食物與飲水用光肚子餓，聽見林姓工人的聲音，才大喊呼救。他被警方逮捕後表示，他嚮往台灣的民主自由才會偷渡，在台沒親友，抵台後沒計畫退路，橡皮艇與引擎是他在淘寶網花了1萬600人民幣（約合新台幣6萬9000元）買來的。

對於周男說法，資深巡防艇隊員也表示，雖然近日台灣海峽海象不錯，但橡皮艇渡過黑水溝「有點扯！」。網友也認為不可思議「開橡皮艇都能進來，太扯了」、「海巡弟兄會不會被盯爆啊，這樣讓人偷渡」。

海巡署表示，由於該艘橡皮艇相當小，目前岸際雷在遠距離外的航機顯像會很模糊，甚至有時候會受到浪花影響而無法辨識，但是離岸越近，雷達航跡會更清楚，因此實際上是可以描繪出航機。因此目前將回溯雷達徹查周男的偷渡路徑，如有人員失職將檢討議處。

另外透露，以往例偷渡來台有兩種方式，包括「兩船並行」與「大船放小船」，前者必須有台灣漁船接應上岸，後者是大船開到外海後，放出小船上岸，因而懷疑周男的說法不實，過程中不排除有台灣漁船協助上岸。

不論周男偷渡過程與方式為何，根台灣政府過去處理大陸偷渡客的案例，周男將因違反《入出國及移民法》，先遭台灣判處3年以下有期徒刑或拘役、併科新台幣9萬元以下罰金，刑期結束後遣返回大陸，或以「收容替代」身分在台生活。

(中時新聞網)