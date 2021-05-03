桃園市長鄭文燦3日主持防疫會議，直言桃園還有兩大風險，包括跳舞阿伯（案1112）跟諾富特房務主管（案1120）群聚，要提高防疫等級，宣布社區關懷據點、市民活動中心和文化健康站等長者易群聚且有聚餐地點，停止2周至5月16日止，其他館舍則停唱卡拉OK、落實實聯制和戴口罩，5月16日登場的2021海風馬拉松也停辦。

鄭文燦指出，因應華航諾富特事件，要築起社區防線，提高和加強防疫對策，尤其市民活動場所如市民活動中心、社區關懷據點等，多為長者出入較多且有供餐的地方，為保護長者健康，宣布社會局社區關懷據點、原民局文健站停辦2周至5月16日止。

鄭文燦說，老人會館、樂齡學習中心的部分，雖然沒供餐，但有確診者足跡，因此其他館舍停唱卡拉OK、落實實聯制、強制戴口罩。

鄭文燦也提到，因確診者也有搭公車、捷運等大眾交通工具，要求桃園市政府交通局、桃園大眾捷運公司提高消毒密度，其中桃園市交通局主責的公車發車站、轉運站，要加強扶手電梯等消毒密度，經發局也要加強呼籲百貨公司、傳統市場和各大賣場落實戴口罩、消毒等。

至於「2021海風馬拉松」原訂110年5月16日於新屋永安漁港舉辦，預計3800人參加，配合防疫對策也宣布取消辦理。

「目前還有兩大風險，包括跳舞阿杯和諾富特擴大回溯方案，風險管制其還沒結束！」鄭文燦強調，這段時間社區防疫等級必須提高，目前全市大型活動管制到5月底，最重要是要戴口罩，維持社交距離，戶外活動相對來說安全距離可以維持，室內大家該戴就要戴。

衛生局長王文彥也強調，口袋戴法要正確，務必遮掩口鼻，用餐可以拿下來，但只要起身就一定要戴起來，也呼籲盡量不要去公共場所，不得不去要勤洗手，乾、溼洗手要兼具。

(中時 )