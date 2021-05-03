【愛傳媒陳盛評論】1996年，我當選國大代表，接受人民陳情。有一天，有個婦人，拿了一堆資料來陳情，關於雨災的，被監察院彈劾。

我哪裡懂這些，找了很多資料，終於找到一篇學術論文，實驗證明那場雨災是天災、不是人禍，作者叫李鴻源，台大教授。

1998年，我去朋友辦公室洽公，進來一個人，相貌堂堂，平易近人，朋友說：這是台大教授，李鴻源。我抓住他不放，開始問東問西。

1999年，國民大會行使監察委員同意權，我倚靠李鴻源的論證，要求彈劾案的監察委員「撤銷彈劾，科學翻案」，當事人修成正果。

十年後，馬英九當選總統，李鴻源做工程會主委，我在桃園縣政府做研考會主委，有時候有業務往來，我總是事必躬親，完成交辦事項。

不久，李鴻源升任內政部長，來往更加密切，李部長的幾個政策，落實到各縣市，我如實回報，讓他知道地方勢力，如何讓政策走樣。

李鴻源部長，完全沒有官架子，跟我談事情，直切重點，沒有廢話，交談不會超過十分鐘。

我去過當時的內政部，聽他講國土規劃，聽他講進度與目標；我曾陪同他去演講，在車上聊天，聊到哲學、聊到佛學、聊到歷史，李鴻源可以背誦鄭成功的開台紀念文。

我尊敬孫運璿、李國鼎、趙耀東，但這些長輩我都沒有見過、沒有說話過。

李鴻源，差這些前輩沒有差多少，專業、勇毅、勤於溝通、宅心仁厚、一心為民，甚至掏自己的錢照顧部屬生活。

我是研究政治的學者、參與過政治活動、擔任過政務官員，才學極其有限。李鴻源，是個不可多得的人才，有才學、有經驗、有氣度、有奉獻心，失去了這個人，台灣的損失可大了。

有人常拿高金素梅，開李鴻源的玩笑，你上上YouTube，看看高金的發言，高金的發言水準，已經不是一般的好，是非常有深度、有內涵的好。

法國總統選舉，媒體拒絕報導候選人的八卦，法國人認為，我們選的是總統，不是教宗。

我們該向法國人學習，國家需要的是專業、勇毅、善於溝通、一心為民、宅心仁厚的領導人，do your job well，不就好了。

你有官司上法院，只要法官公正判案就好了，不是嗎？你以為法官的家庭生活「必須」是模範生，我認識這麼多法官，你在做夢。

作者為留美政治學博士，曾任國大代表

●原文見作者臉書，經授權轉載

●評欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

(中時新聞網)