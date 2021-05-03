【愛傳媒葉毓蘭專欄】大家都說現在在台灣，要像螃蟹能夠橫行霸道，不難，一證一書：民進黨證與精神疾病的診斷證書，即可通行無阻！

乍聽時以為是狂言亂語，從最近的新聞看來，民進黨的證照還真管用，不僅所有人事法規遇到民進黨證轉彎，連司法系統：從警察、檢察官、法官，甚至進了監所，綠色黨證，尤其是深綠、墨綠、摻入黑道的綠色黨政，最是無所不能，攻無不克，戰無不勝！

進入立法院之後，我也需要做選民服務，其中，要求協助辦理對監所收容人、受刑人特見、增見的案件很多。有很多是各縣市議員受選民所託，再轉給本辦處理的。

對這些要我出面行文給法務部的請託案，我非常機車。一定要助理查清楚會見人是誰，與收容（受刑）人的關係。

當然，有不少前輩告訴我這是稀鬆平常的選服，只是出個公文，我何必如此機車？我會告訴他們，我從過去的學生口裡，聽過太多劫囚、串供、送違禁品的不法情事，都是透過這樣的會面進行籌備著手實施了。

因為我的機車，很快的，監所收容人的增見請託案都轉向；再加上從趙介佑案我們才發現民進黨高層恐怕已有幫派進入，也因為執政黨委員本來就比國民黨有力，陳明文委員變成寶和會的御用立委幫忙辦增建，倒也可以理解了！

個案可以用個案解決，但是執政黨為幫派服務，已經到了是批發中心的程度，如果不從制度上建立防火牆，恐怕會成為國家級醜聞。在美國，監獄在辦理接見時，查到會面人有幫派背景者，一律都不准接見。

台灣因為有些黑道背景的受刑人，都會透過立法委員來辦理特別接見或增加接見，機關首長看在委員的面子上，不敢得罪，因此才會放行讓他們與監獄內有幫派背景的人接見，這樣是不對的。

法務部或矯正署應該修訂辦法，與警政機關建立更及時的查核，或請求警察機關協助調查，針對請求接見的人，一查有幫派身份者，一律不准接見，任何人關說也不行。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)