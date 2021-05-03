【愛傳媒黃珊珊專欄】桃園機場防疫旅館清空事件，華航已經有20人確診，凸顯了防疫旅館管理的問題，從去年2月21日起台北市第一家防疫旅館上線，至今台北市已經有104間防疫旅館進6500間房間，執行一年多的居家檢疫工作，期間有39人確診，但是防疫旅館沒有一位工作人員需要被匡列為「居家隔離」，因為台北市的防疫旅館完全做到零接觸服務。

台北市防疫旅館通過的第一個要件就是員工全體同意並接受完整訓練，員工所有的動線完全與居家檢疫者區隔，送餐與收垃圾過程都要經過清消，最重要的是退房後要先靜置三天才可以進入清消，以保護清潔人員。

另外旅館可以申請分層分流，但絕不能同層混居，台北市觀傳局每月也會派員進行稽查相關流程，確保防疫旅館保護好自身員工，才可能好好照顧居家檢疫旅客。

上一次科威特籍人士擅離到屏東參加運動比賽，已查明是防疫旅館聽信旅客自稱為短期商務客就放行也未通報主管機關，之後我們也再一一要求所有防疫旅館入住旅客若在居檢14天內提前要求外出，一定要取得衛生局核准文件才可放行，如有違反最重將取消防疫旅館資格。

防疫旅館承擔了很多防疫第一線的工作，業者應該好好保護員工，一旦出現破口將造成不可思議的後果，諾富特旅館顯然忽略這些重要的基本原則，混居或清消不確實都會造成員工感染，更會造成群聚感染，現在清空400多人移到外面隔離，付出的代價真的很大！

台灣防疫最成功的就是「居家檢疫」，阻絕病毒於境外，一旦居家檢疫成為破口，就是社區群聚感染的風險，還好台灣民眾口罩每天戴好戴滿，現在沒戴口罩好像就沒法出門，這個好習慣讓病毒傳播變慢變難，希望這次也可以度過難關，天佑台灣！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)